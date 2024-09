La historia se vuelve a repetir en el Ayuntamiento de la capital ribereña, y por los mismos motivos. El Presupuesto para este año roza el 15% de las inversiones ejecutadas, ya sea con las obras en marcha o con los procesos de contratación abiertos, pero las cifras globales denotan que de los 12,2 millones reservados para realizar proyectos sólo se han utilizado 1,8 millones. Estas cuentas municipales se aprobaron en mayo, pero no entraron en vigor de manera efectiva hasta principios del mes de julio, lo que dejaba seis meses para su ejecución. A eso se une otro de los motivos reiterados en este Consistorio para no poder completar los planes anuales: la falta de personal.

Esta es la justificación que esgrime la responsable del área de Deportes para llegar a la recta final del año con sólo una de las diez inversiones previstas realizada. «Hasta que no hemos tenido arquitecto no hemos podido avanzar con lo que teníamos previsto, y ahora que empiezan las competiciones hemos tenido que priorizar las mejoras», apunta la concejal Belén Esteban. Las cuentas en este departamento municipal son claras: de los 2,6 millones previstos para este año, sólo se han completado las obras de mejora de la piscina cubierta, por valor de 546.000 euros. El resto de lo planificado está por hacer, y con el inicio de las competiciones deportivas no se van a meter en obras en espacios como el estadio Juan Carlos Higuero o el pabellón Santiago Manguán. «Hemos aprovechado la partida de rehabilitación del pabellón para hacer arreglos que eran necesarios allí porque nos lo exigían para poder jugar en Asobal», explica Esteban el motivo para haber realizado estos parches de urgencia, mientras que el estadio municipal, el campo de rugby o el frontón de Sinovas siguen a la espera de la remodelación de una grada o el arreglo de la grieta que amenaza con hacerle caer.

Otra de las secciones municipales que también suspende en la ejecución de sus partidas de inversiones es la de Turismo, que tenía consignados 2,5 millones para este año con siete proyectos que, o bien están readaptándose los costes a la idea inicial o se está haciendo un diseño previo antes de sacarlos a contratación. El más cuantioso, la construcción del centro de recepción de visitantes, está en el primer grupo y otras iniciativas como la red de senderos locales, la lanzadera de bus eléctrico o la digitalización del patrimonio arandino siguen en la cola de espera.

Estas iniciativas forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, para el que hay ayuda de fondos europeos y que se va a ejecutar en varios años. No es el único proyecto dividido en anualidades. Para este año se contemplaban en el Presupuesto un total de 14 partidas para iniciativas plurianuales, con una consignación presupuestaria de 5,4 millones, de las que se han logrado llevar a cabo solo cuatro, con un coste de 1,4 millones, por lo que quedan cuatro millones aún sin ejecutar.

En la columna de las partidas que sí que se han gastado están las obras de reurbanización de los Jardines de don Diego, a dos meses de finalizarse ya, la mejora de la piscina cubierta y la apertura de la oficina de gestión del ARU de Santa Catalina. De esta remodelación de este barrio arandino todavía no se ha dado uso a 1,3 millones destinados a la rehabilitación de viviendas y a la reurbanización del espacio público. A la espera también siguen proyectos como la rehabilitación del centro cívico Virgen de las Viñas o la recuperación de los ríos como senderos naturales, entre otros.