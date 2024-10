El PSOE critica a Sumar y Podemos por sus decisiones políticas

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha considerado que Sumar, que este martes apoyó al PP en la Cámara Baja, eligió "francamente malos compañeros de viaje" y ha confiado en que recapacite: "A setas o a Rolex, creo que ayer no sabían muy bien a qué iban", ha manifestado.

El apoyo mutuo de Sumar y el PP en dos votaciones celebradas en el pleno ha centrado las declaraciones de los diputados a su llegada a la sesión de control este miércoles.

Así, el dirigente popular Elías Bendodo ha considerado que "no debe sorprender" y, preguntado por si esa colaboración continuará, ha indicado a los periodistas que pregunten al presidente del Gobierno, ausente hoy de la sesión de control por la celebración de una cumbre hispano portuguesa.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha tirado de ironía recordando que Sumar forma parte de la coalición de Gobierno: "Es bueno que en un momento de supuesta crispación la gente se ponga de acuerdo; ojalá un día Sumar entre en el Gobierno y pueda cambiar las cosas".

"Lo tendrán que explicar ellos", se ha limitado a señalar la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua.

Por su parte, la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha recriminado a Podemos que en su afán de acaparar "foco" están "alimentando el discurso de la derecha" y le exhorta a "no equivocarse de adversario" en esta legislatura ni repartir "carnés de izquierda".

Por su parte, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha advertido a Montero que si quiere tener Presupuestos Generales del Estado para 2025 va a tener que cumplir con las exigencias de su partido: romper relaciones con Israel e intervenir el mercado de la vivienda bajando por ley el alquiler un 40%.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada morada en el Grupo Mixto ha cuestionado al Ejecutivo cuándo va a cesar su "giro a la derecha" y ha recriminado al PSOE que, a la hora de hablar del 'caso Koldo' utiliza técnicas del PP y del expresidente Mariano Rajoy, dado que ya empiezan a referirse al exministro José Luis Ábalos como "aquella persona de la que usted me habla".

Podemos: el Ejecutivo va por mal camino

Luego, ha criticado que el Ejecutivo por ese camino "va muy mal" dado que empieza a usar "eufemismos" como "bajas flexibles" o se "lleva las manos a la cabeza" por la política migratoria de la primera ministra italiana Georgia Meloni derivando migrantes a Albania, pero denuncia que el Ejecutivo sigue la misma política con Marruecos o Mauritania.

Por su parte, Montero ha replicado a la líder de Podemos que ya se conocen bien dado que compartieron Gobierno y "respeta" que el partido haya decidido "participar en la vida política desde fuera del Ejecutivo" y que usen sus escaños para "impulsar su iniciativa política".

Lo que no respeta, según ha exclamado Montero, es que Podemos diga que el actual Ejecutivo entre PSOE y Sumar no es de izquierdas porque no participen en él, al reivindicar que en la actual coalición reside la "izquierda transformadora que cambia la vida de la gente" y de la que se siente "orgullosa".

En consecuencia, ha apostillado que no se equivoque de adversario, que son las derechas que están "amenazando" la democracia y ha espetado a Belarra que su "discurso no se lo compra nadie", dado que no pueden erigirse en los "únicos legítimos repartidores de izquierda" y calificar de "derechas" a gobiernos progresistas donde no participan. "No se equivoquen de diagnóstico y de solución", ha zanjado la vicepresidenta primera para reclamar a Podemos que apoye al Ejecutivo en el Congreso.

Mientras, Belarra ha reprendido a Montero dado que el "revisionismo histórico" es "peligroso" dado que la gente se acuerda que fue el PSOE les echó del Gobierno, donde ahora solo mandan los socialistas dado que ya no hay "el ruido que no les gustaba y era el trabajo de Podemos".

Así, ha denunciado que las principales medidas del Ejecutivo en lo que va de mandato podía haberlas impulsado el PP y que han dicho "adiós" al avance en derechos feministas y "hola a la especulación de la vivienda".

Rufián se mofa del desmarque de Sumar contra el PSOE

Por otro lado, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha burlado este miércoles de la decisión de Sumar de abstenerse en el Pleno para facilitar la tramitación de una ley del PP, rechazada por el PSOE, para obligar al Gobierno a votar en el Congreso el envío de material militar a otros países. "Ojalá algún día Sumar entre en el Gobierno y pueda cambiar las cosas", ha bromeado.

Así se ha pronunciado a su llegada a la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso al ser preguntado sobre esa alianza entre el socio minoritario del Ejecutivo y los 'populares' que propició la cuadragésima derrota del PSOE en el Pleno de la Cámara Baja.

