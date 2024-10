Bruno Savignani, entrenador del Silbö San Pablo Burgos, cuenta todavía con las dudas de Pablo Almazán y Álex Barrera para el duelo del sábado en casa del Obradoiro (19:30 horas), aunque el exjugador del Betis parece mucho más preparado que el capitán: "Pablo (Almazán) a partir del martes entrenó normalmente, pero todavía está en el proceso de adaptación. Álex (Barrera) viene creciendo, mejorando, pero todavía no está al 100%, entonces obviamente en partidos de este nivel, no estando al 100%, me va a costar más ponerlo o contar con él, pero obviamente estará ahí si le necesitamos para algunos minutos".

Respecto al rival, señala al escolta estadounidense Brad Davidson como el principal peligro, aunque sabe que no es el único: "No sería correcto por mi parte ni justo decir que si le paramos ganamos el partido. Yo creo que en Obradoiro hay muchos jugadores importantes, con mucha calidad, pero la verdad es que Davidson seguramente es el punto. Nosotros tenemos que intentar limitarlo el máximo posible porque puede anotar muchos puntos, tiene una capacidad y una facilidad de hacer canasta increíble", añade el técnico del San Pablo.

Por último, Savignani otorga normalidad al hecho de enfrentarse a otro rival directo y advierte del peligro que supone que hayan perdido su último duelo, ante un recién ascendido como el Cartagena: "Creo que un equipo cuando viene de una derrota vuelve aún más fuerte, esa es mi mentalidad. Creo que seguramente Obradoiro va a estar aún más atento y más implicado porque nadie quiere hacer dos derrotas consecutivas y mucho menos en un partido grande como va a ser este. Son un equipo duro y no va a ser fácil ganar", subraya el brasileño, que considera esta una de las salidas más complicadas de la temporada.