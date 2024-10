Los presidentes de EEUU y el cine

Aún sin pretenderlo, todo el mundo estará atento a los resultados de las elecciones presidenciales de EEUU del 5 de noviembre que decidirán si en los próximos años tendremos en la Casa Blanca a una demócrata: Kamala Harris o a un republicano: Donald Trump. Como hablamos de un país joven, con poca historia, no es raro que los directores cinematográficos hayan vuelto sus ojos a las biografías de los presidentes, algo muy recurrente especialmente en las últimas décadas.

Sin duda, Oliver Stone es el que ha dedicado más películas a la figura del carismático líder John F. Kennedy y a su magnicidio, que el cineasta siempre ha considerado una gran conspiración. Así, en 1991 firmó sobre esos hechos el drama JFK, Caso abierto pero, no satisfecho con ello, 30 años más tarde, rodó el documental JFK. Caso revisado, que también tuvo una buena aceptación del público. A lo que hay sumar una miniserie televisiva titulada JFK, Destiny Betrayed (2021).

Siguiendo cronológicamente con presidentes del siglo XX, uno de sus sucesores Richard Nixon, el único mandatario hasta el momento obligado a dimitir (1969-1974), también fue objeto de una película biográfica por parte de Stone, Nixon, en 1995. Pero resulta más interesante el acercamiento que hizo el director Ron Howard, en 2008, en el largometraje El desafío. Frost contra Nixon, que narraba la entrevista que le hizo el periodista televisivo británico David Frost, famoso por sus programas en el Reino Unido y Australia.

Saltamos unos años, y la figura y Ronald Reagan, cuadragésimo presidente de Estados Unidos, que ejerció su mandato de enero de 1981 al mismo mes de 1989, también ha sido objeto de un biopic que veremos en España en las salas de cine a finales de este mes, sino se retrasa. En esta ocasión, será el solvente actor Dennis Quaid quien interprete a Reagan, en una producción dirigida por Sean McNamara, más preocupado hasta ahora por propuestas deportivas que políticas con títulos como A ganar o Soul Surfer.

El primer presidente afroamericano, Barack Obama, a pesar de su reciente mandato ( 20 de enero de 2009 - 20 de enero de 2017) ha sido hasta el momento el protagonista de dos películas y una serie televisiva. HBO Max está detrás de la producción de Obama: In Pursuit of a More Perfect Union (2021), una docuserie de tres capítulos muy hagiográfica. Antes, dos largometrajes habían visto la luz: el documental 2016: Obama's America y Michelle y Obama (2016) que narraba el romance del gobernante y su esposa, cuando ella era su supervisora en el despacho de abogados en el que él fue contratado como becario.

Finalmente, acabamos con Donald Trump (presidente de 2017 a 2021), del que se ha estrenado una sesgada película de ficción que por su radicalidad cae en el esperpento. Se trata de La historia de Trump, que se ha estrenado en EEUU y España el pasado 11 de octubre, casualmente en plena campaña electoral. En ella, se analiza la relación que mantuvo el joven Donald, en los años 70, con Roy Cohn, un adinerado y amoral abogado que le ayudó a ascender empresarialmente y a crear un imperio. Para Roy, el joven Donald era el protegido que siempre quiso tener: ambicioso y dispuesto a cualquier cosa para triunfar.