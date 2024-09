El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este martes que el club no llegó a cumplir la norma de LaLiga del 1:1 porque no quiso y no porque no pudiera, ya que rechazó aceptar un nuevo contrato de equipación deportiva porque siguen trabajando en tener el "mejor acuerdo del mundo del fútbol", y aseguró además que la salida de Ilkay Gündogan fue en clave deportiva y no económica y se mostró encantado con el trabajo de Deco y la llegada de Hansi Flick.

"Me gusta generar ilusiones y motivar. A veces se cumple rápido lo que decimos y a veces se tarda más. No hemos llegado este verano al 1:1 porque no hemos querido, porque la propuesta del acuerdo de equipación deportiva era mejorable. Hay trabajos que requieren discreción. Me gusta convencer desde el trabajo y los argumentos", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, desveló que ha hablado con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, sobre este aspecto económico. "Para llegar al 1:1 estaríamos a 60 millones de euros, lo que nos daría más facilidad para inscribir jugadores. Y lo podemos conseguir por diversas vías, como la del aval personal, o arreglar Barça Vision", añadió, además de con esa opción de firmar el nuevo contrato de equipación.

"Lo que no se podría llegar a ese 1:1 si Deco no hubiera hecho su trabajo este verano, porque hemos doblado lo que nos exigía LaLiga. Y seguiremos trabajando a fondo para tener el 1:1 y confío que en octubre lo podamos tener", vaticinó el presidente blaugrana. "Llegaremos al 1:1 pero a veces el tempo deportivo no coincide con el tempo económico", añadió.

Eso sí, se mostró seguro de poder inscribir a Dani Olmo en enero, ya que ahora está inscrito por la lesión de larga duración de Andreas Christensen. "En enero ya tendremos la oportunidad de estar en el 1:1 y se le podrá inscribir de forma definitiva sin problemas. Pero ahora aprovechamos una solución, gracias al trabajo de nuestros médicos y a sus informes, la lesión de larga duración de Christensen, en el tendón de Aquiles que le obliga a hacer reposo. Y espero que tenga la mejor recuperación", le dedicó al danés.

"Dani Olmo era una prioridad, nos mejoraba la plantilla. Y se ha conseguido y estamos muy contentos con su rendimiento. Y estamos muy contentos con Hansi Flick, porque ha demostrado que cree en la Masia poniendo jugadores de la cantera en el primer equipo y juegan. Nos tiene muy satisfechos e ilusionados, no queremos una euforia desmedida pero tampoco quiero catastrofismos", comentó sobre Dani Olmo. "Me gusta que se haya fichado a Dani Olmo, un magnífico jugador que tenía otras ofertas. Se demuestra que el Barça estaba preparado para hacer una operación importante", añadió.

En cuanto a la salida de Ilkay Gündogan, que regresa libre al Manchester City, aseguró que fue una decisión deportiva. "Es un grandísimo jugador y una excelente persona. El año que hemos estado con él ha sido magnífico. Pero pasa que después de una reunión de Gündo con Flick y valorar la plantilla, decidió que quería irse. Para nosotros ha sido una decisión únicamente deportiva, porque con la incorporación de Olmo, era un jugador que hacía una función similar. Ha sido una decisión deportiva tomada por el jugador y el club, que además ha tenido unas repercusiones económicas que nos han ido bien. Pero fue una decisión deportiva", aportó.

Y no quiso hablar de Nico Williams pese a que fue el culebrón del verano. "No hablaré de jugadores que no son nuestros. Por respeto al Athletic Club, no comentaré ningún aspecto", señaló. "Pero el club está en proceso ya de culminar la recuperación económica, y lo saben los jugadores que quieren venir porque sus agentes se ponen en contacto con nuestra dirección deportiva. Hemos reducido la masa salarial en 170-180 millones de euros, y muchos jugadores que puedas imaginar quieren venir al Barça", aportó, hablando en general y no de Williams.

Laporta, encantado con Flick y Deco

"Estamos muy contentos del trabajo de Deco y de su equipo. Deco es el artífice de que tengamos a Flick de entrenador", destacó Laporta de Deco, que cree que ha hecho un "trabajo esencial" este verano para la inscripción de jugadores. "Deco es el artífice de la incorporación de nuevos preparadores físicos que están haciendo un gran trabajo, loado por Hansi Flick. Se ha reducido la masa salarial y mejorado la calidad de la plantilla, que tiene mucho más valor de mercado que en 2021", celebró.

Deco transmite "serenidad" a un Laporta que no temió por perderle este verano. "He temido por su salud, era muy estresante todo esto", bromeó. "Como amigo y alto ejecutivo que es, estos veranos son de un estrés superlativo. Nunca he temido por su continuidad en el club, estoy muy a gusto con él y le vemos muy a gusto en el Barça. Y tiene confianza para decírnoslo si no fuera así. Se verá el trabajo que ha hecho y podemos estar satisfechos", aseguró, dejando claro que el cargo del luso no corrió peligro.

En cuanto a Flick, asegura que le exigen "trabajo". "Nos está demostrando que cumple. Le pedimos que viva el día a día con intensidad, que nos ofrezca un fútbol que nos guste. Y estamos coincidiendo en todo. Se están sembrando las bases para que los objetivos se cumplan. Lo dice él muy claro, que no busca excusas y se adapta a lo que tiene y es exigente, también. Lo que quiere Flick es lo que queremos y trabajaremos para conseguirlo", apuntó.

"Veo que el Barça está bien, hemos empezado bien y como estaba previsto; fuertes. Y además tenemos el regusto del 7-0 con el Valladolid y el fútbol que exhibimos, de una gran calidad e intensidad, bonito y con goles. Estamos esperanzados, ilusionados y convencidos de que irá bien", celebró.

El Barça, cerca de la recuperación

Laporta se mostró duro con sus posibles rivales presidenciables. "Hay algunas prisas fuera para controlar el club. Nosotros lamentamos estas estrategias basadas en mentiras, en el ataque personal o que anuncian horizontes devastadores que ni están ni se los espera. Recibimos muchas lecciones de fuera pero solo algunos se dan cuenta de que en realidad se trata de salvar al Barça y estamos saneando al club en el mínimo tiempo posible", se defendió.

Además, el presidente del FC Barcelona aseguró este martes que la entidad está "más fuerte que nunca". "Hemos hecho frente común con socios y socias para superar los ataques que venían de todas partes. Los ataques seguirán porque no se detienen, y cuando vamos ahora bien vuelve a salir el 'caso Negreira', que no se aguanta por ningún lado y las pruebas son las resoluciones judiciales que nos dan la razón. Hemos aguantado y estamos ganando, porque el club está mejor en todos los aspectos. Estamos muco mejor que cundo lo recibimos. Mucho tendrán que trabajar los desestabilizadores de fuera, alguno tendremos dentro, para hacer temblar a una institución de 125 años de historia", argumentó.

Además, anunció unas cuentas positivas del último ejercicio económico. "Puedo anunciar que el Barça dará unos resultados ordinarios positivos, aunque todavía están por cerrarse los números que se presentarán. Con récord histórico en facturación de patrocinio y de BLM. Conmigo, el Barça siempre será propiedad de sus socios y socias y el legado que dejemos siempre será mejor que el legado que recibimos", anunció.