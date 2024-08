Francisco Díaz explicará en las Cortes 5 años de propuestas

El secretario general de Juventudes Socialistas y senador por la Comunidad, Francisco Díaz, anunció hoy acompañado por el secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, que ha registrado su petición de comparecencia ante las Cortes para dar cuenta de su actividad y propuestas presentadas en el Senado "en defensa de los intereses de Castilla y León" durante el último lustro.

"Esperamos que la mesa de las Cortes tenga a bien admitir la petición", señaló Tudanca, que apuntó que sería la primera vez en que un senador por designación autonómica comparezca en las Cortes, después de que la mesa desoyera en 2019 la petición socialista de que lo hicieran los entonces senadores Teresa López, Francisco Díaz y el propio Maroto. En ese sentido, Díaz apuntó que inician así "un camino de transparencia que deben seguir todas las instituciones y responsables políticos, y también los senadores autonómicos para con la Cámara que nos ha designado".

Así, aprovechó la ocasión para mostrar su confianza en que los senadores 'populares' por Castilla y León Javier Maroto y Vidal Galicia soliciten también su comparecencia a petición propia, como ha hecho él, en base al artículo 9 de la Ley de Designación de Senadores. "Es bueno que los ciudadanos conozcan esa labor que desarrollamos en el Senado, con mayoría absoluta del PP, que está haciendo un uso de la Cámara de forma torticera para poner obstáculos a la labor que está realizando el Gobierno de España", señaló.

En declaraciones difundidas por Ical, Tudanca afirmó que Maroto, en los últimos años, "ha representado los intereses de Castilla y León, por decir algo, y no ha dado una sola explicación sobre su papel como representante en nuestra Cámara". "Aún no se ha aprendido que la autonomía tiene nueve provincias y no ocho. Sería una buena oportunidad para conocer cuánto ha avanzado su conocimiento de esta tierra durante los últimos cinco años, en los que le hemos estado pagando el sueldo", apuntó.

"Aunque la ley prevé esta posibilidad, no es lo habitual. Esta petición a voluntad propia muestra nuestra clara voluntad de mejorar y fortalecer la democracia en la Comunidad. Es un ejercicio de transparencia. Estamos tremendamente orgullosos del trabajo de Fran Díaz en el Senado estos últimos cinco años, y su comparecencia es un buen ejercicio para mejorar los niveles de control parlamentario en esta Cámara", defendió.

En su opinión, será una "oportunidad para hablar de lo que verdaderamente importa", en particular a los jóvenes, que tienen "importantísimos problemas para emanciparse y deben marcharse por falta de oportunidades, falta de un proyecto político ambicioso e ilusionante que nos permita crecer económicamente, y aprovechar el buen momento de la economía española".

Para Tudanca, es "inconcebible" que la tasa de emancipación juvenil en Castilla y León, del 15,8 por ciento, esté por debajo de la media española, del 17 por ciento, algo que achaca a la falta de vivienda que existe "incluso en los municipios rurales".

Asimismo, aseguró que el Gobierno de España financia las competencias de la Junta ante la pasividad de Mañueco", y señaló como vía para atajar el problema actual de viviendas la necesidad de que la Junta incremente hasta los 70 millones su aportación al Plan de Vivienda, igualando al menos la cantidad que sufraga el Ejecutivo central, cuando actualmente la aportación de la Junta se limita a 30 millones. Además, en ese sentido reclamó la creación de un parque de vivienda de alquiler social, que permita "la emancipación de los jóvenes y la movilidad de los trabajadores", y que aumenten los convenios suscritos por la Administración autonómica con los ayuntamientos.

Cuestionado sobre si la petición de comparecencia de Francisco Díaz guarda relación con la solicitud el pasado 14 de agosto del Grupo Parlamentario de Vox, que reclamó la comparecencia en las Cortes del propio Díaz por definir como una "nueva etapa esperanzadora" el acuerdo entre ERC y Partido Socialista, aseguró que el PSOECyL no tiene "ningún miedo ni temor, sino todo lo contrario". "Espero que también vengan a las Cortes los senadores del PP. Si quieren que hablemos de financiación singular Maroto tienen mucho que decir, porque era un firme defensor de las vacaciones fiscales vascas, que tanto daño hicieron especialmente a la provincia de Burgos, y de que el Condado de Treviño debía pertenecer a Álava y Euskadi", sentenció.