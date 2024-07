El Pacto de Estado contra la violencia de género, en 2024

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado este sábado que la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género estará cerrado en octubre o noviembre y ha restado importancia a que Vox, previsiblemente, no lo suscriba. En una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, Redondo ha explicado que el hecho de que este pacto de Estado no cuente con el consenso de todos los partidos (el caso de Vox) "no le resta eficacia" y ha precisado que lo importante es "aislar a la extrema derecha", partido al que ha acusado de ser un "aliado del machismo y de la violencia de género, que es una violencia estructural con la que se lleva luchando muchos años".



Redondo ha subrayado la importancia de la actualización del Pacto de Estado, dado que hay nuevas formas de violencia que se están estudiando con medidas específicas "como es el caso de la violencia vicaria, o violencias que están creciendo en internet". "Esas nuevas violencias tienen que tener un tratamiento específico y necesitarán más consensos y más recursos" ha dicho la titular de Igualdad.