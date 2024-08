El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, se preguntó hoy "cuántos médicos más habrá en Castilla y León, cuantos consultorios se reabrirán, cuántas viviendas a precio asequible llegarán a los jóvenes de la Comunidad gracias al recurso de inconstitucionalidad que la Junta presentará contra la Ley de Amnistía. "Esas son sus competencias", aseguró antes de acusar al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de "poner a la Junta, que debería servir a los castellanos y leoneses, al servicio de Feijóo y Génova".

A su juicio, "si Mañueco dedicara la mitad del esfuerzo que emplea para seguir las instrucciones de Feijóo a trabajar por los castellanos y leoneses, nos iría a todos muchísimo mejor". En ese sentido, denunció que "la sanidad pública está hecha un desastre" y pidió al presidente que se dedique "a buscar profesionales sanitarios, reducir listas de espera y reabrir consultorios médicos que han cerrado".

Tras reconocer que la Junta "está en su derecho" de presentar el recurso, en declaraciones recogidas por Ical apuntó que no sabe si lo han pensado bien, ya que "Junts y Puigdemont ahora votan con el PP todos los días juntitos". "Ahora esto ya no rompe España porque es contra Pedro Sánchez y el Gobierno de España. Ahora son aliados. Si les hubiera llegado esa información a la Junta a lo mejor se hubieran pensado si presentar o no este recurso".

Inquirido sobre si piensa como el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que aseguró que el recurso caerá "en saco roto", Tudanca afirmó que no le gusta anticipar lo que deciden otros órganos, como el Tribunal Constitucional en este caso, si bien si subrayó que "cada puerta a la que ha llamado el PP se les ha cerrado en las narices, como la Comisión de Venecia y todos los órganos europeos".