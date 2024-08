La vigesimonovena edición de la Representación Histórica de la Batalla de Atapuerca reunirá este domingo, 25 de agosto, en la ladera de la iglesia de San Martín a cerca de un centenar de actores, para dar vida a uno de los enfrentamientos más famosos de esta provincia y que sentó los cimientos para la construcción del reino de Castilla. La representación, Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, describe el enfrentamiento bélico que tuvo lugar el 1 de septiembre de 1054 entre el rey de León y conde de Castilla, Fernando I, y el rey de Pamplona-Nájera, García III.

La Asociación Amigos de Atapuerca, encargada de organizar cada año este evento, presentó ayer en la Diputación Provincial de Burgos la edición de este año, así como las actividades complementarias a la batalla que se celebrarán tanto el mismo día de la representación como durante toda la semana siguiente. El acto contó con la asistencia de la diputada de Cultura y alcaldesa de Atapuerca, Raquel Contreras, la presidenta de la asociación, Isabel Torrientes y una de las actrices, Raquel Torrientes.

La representación tendrá lugar un año más en la ladera de la iglesia de San Martín, en el municipio de Atapuerca, un entorno que reúne a miles de asistentes. Tendrá lugar el domingo a partir de las 18.30 horas, y este año cuenta con cinco nuevos actores que darán vida a algunos de los personajes más conocidos de la representación.

Estos son: el narrador de la Batalla, a cargo este año de Juan Manuel Moure; el príncipe Sancho y el joven Cid en manos dos jóvenes del pueblo de Atapuerca, Jesús Sierra y Samuel Cantera; y los personajes de Diego Laínez, padre del Cid y el rey García III estarán interpretados por dos personas que llegan a Atapuerca desde La Rioja.

"Algunos historiadores dicen que el Cid no batalló porque era un niño, pero que estaría cerca siguiendo el desenlace de la batalla porque si no resultaban victoriosos, tendrían que abandonar sus tierras", explicó Torrientes, en referencia al motivo por el que "hacen un guiño" al héroe castellano en esta batalla, pese a que no participó de forma activa.

En este punto, Torrientes recordó la importancia del hecho histórico que representarán este domingo, que tiene su inicio en el año 1035, cuando el rey Sancho III reparte su reino entre sus cuatro hijos, sin embargo ninguno queda contento y empieza a haber disputas por los territorios. El rey de León y conde de Castilla, Fernando I pedirá ayuda a su hermano García III para vencer en la Batalla de Tamarón (1037), y a cambio le regalará unos territorios del norte de Burgos, entre ellas, Atapuerca. El rey leonés sale victorioso de esta afrenta y durante 17 años Burgos pasa a formar parte del reino de Pamplona. Sin embargo, Fernando I se arrepiente y le pide que le devuelva sus territorios, lo que lleva finalmente a la conocida como Batalla de Atapuerca. "Su desenlace sentó los cimientos para la construcción del reino de Castilla", recordó la presidenta de la Asociación.

Destacó además que la Representación de la Batalla de Atapuerca es la actividad "más longeva" del territorio, y puso en valor el trabajo de todos aquellos que colaboran para su puesta en marcha. "Llegar hasta este momento no es fácil. Somos un pueblo de menos de 200 habitantes con recursos muy limitados", recordó la presidenta de la asociación, que celebró que tras 29 ediciones se siga contando esta historia

Actividades. El plato fuerte se celebra el domingo a partir de las 18.30 horas, sin embargo, no será la única actividad en torno a la Batalla de Atapuerca. Ese mismo día, de 12 a 21 horas se celebrará el XXV Mercado Medieval, en la plaza principal del pueblo, que incluirá diferentes talleres de cestería, cerámica, tinte de telares. A las 13 horas, se celebrará un entrenamiento de las huestes ecuestres, que se prepararán para la batalla.

Tras la representación, en torno a las 19.45 horas, se celebrará un desfile de las tropas de la batalla, seguido por un concierto de música folk, a cargo de Os Fillos d'o Sobrarbe, y la jornada finalizará con el tradicional pasacalles de los gigantones de la Batalla de Atapuerca (20.15 horas). Además, a lo largo de todo el día habrá visitas gratuitas al Centro Turístico Cultural de la Batalla de Atapuerca.

A lo largo de la próxima semana también se llevarán a cabo diferentes actividades, especialmente dirigidas a los más pequeños, para que conozcan desde bien temprano la importancia de esta batalla y en qué consistió. El martes 27 de agosto de 18 a 19 horas, tendrá lugar el taller infantil 'Construyendo un castillo' para niños de 6 a 12 años, donde se dará a conocer el papel que cumplían estos edificios como "punto estratégico" de vigilancia y defensa de un territorio, y después se invitará a los pequeños a hacer su propio castillo.

Al día siguiente se organiza un taller infantil de banderines medievales para niños de 6 a 12 años, donde se les invitará a diseñar sus propios banderines, en horario de 18 a 19 horas, en el Centro Turístico Cultural de la Batalla de Atapuerca. Según recordó Raquel Torrientes, es necesario inscribirse para participar en estas actividades.

Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.Por otro lado y a preguntas de los medios acerca de cómo avanzan los trámites para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, Torrientes indicó que "la situación es difícil" aunque por parte de la Asociación hay "mucha ilusión" por conseguirlo. "Seguimos trabajando en esa dimensión nacional, tacita a tacita", afirmó la presidenta. Se unió a sus palabras la alcaldesa de Atapuerca que señaló que pese a no ser fácil, no van a dar la "batalla por perdida".

"Vamos a seguir en el camino de ganar esta batalla. No sabemos si en poco tiempo o a más largo plazo, pero estamos viendo las posibilidades con la Junta de Castilla y León y buscando ayuda", afirmó. Recordó así que tanto el ayuntamiento como el pueblo de Atapuerca están "muy posicionados a favor de esta representación" y esperan lograr esta declaración.