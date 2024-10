Los grupos de la oposición, con excepción del procurador del Mixto Francisco Igea, calificaron de "muy positivo" el acuerdo entre la Junta y los rectores de las cuatro universidades públicas para que Burgos y León puedan contar con el Grado de Medicina en el curso 2026-27, aunque observaron que la decisión es "electoralista".

Así lo manifestaron al término de la reunión de la Junta de Portavoces, que ordenó los asuntos del pleno previsto la próxima semana, el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, y el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos), en un calificativo en el que no entró la socialista Patricia Gómez, que solo expresó el respaldo a una propuesta que ha presentado su grupo hasta en cuatro ocasiones, votada en contra por el PP.

Precisamente, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, explicó que la decisión no es solo de la Junta, sino que dependía del consenso de los rectores, por lo que Fernández Mañueco ha cumplido al "liderar" ese acuerdo en la reunión mantenida ayer en Presidencia. "Es muy positivo", resumió, para valorar "la capacidad de diálogo" de la Junta.

García-Gallardo trasladó el apoyo a "proyectos educativos serios", recordó que se trata de una petición de la sociedad burgalesa y valoró que el presidente de la Junta "deje de marear la perdiz" y esta decisión tenga su recorrido, si bien alertó de que Vox estará "muy vigilante" para que esas facultades sean "solventes para el alumnado y profesorado y ayuden a retener el talento y un horizonte de oportunidades". "Retener talento y combatir la despoblación", resumió.

"No le quepa ninguna duda de que son decisiones electorales, promete algo que ahora venia negando", respondió ante la pregunta de sí veía "electoralismo", ya que, en su opinión, el presidente no toma ese acuerdo "pensando en el reemplazo y en combatir la despoblación, sino en tener el poder, permanecer y hacer lo que haga falta". "Sí esto es bueno hoy, por qué no lo era ayer", apostilló.

También, Pablo Fernández calificó de "sorprendente el cambio de timón del PP", subrayó que hace unos meses rechazó una iniciativa del Grupo Socialista y añadió que "ahora en clave electoralista da el parabién". "En sí es una buena noticia, es positivo", afirmó sobre la ampliación del Grado de Medicina a los campus de Burgos y León.

No obstante, manifestó que "lee" el acuerdo "en clave electoral", si bien abogó por trabajar en el proyecto para retener a los nuevos licenciados, pero se refirió al momento en el que se adopta esta decisión como "únicamente por el interés electoral del señor Mañueco que va a convocar elecciones". "A Mañueco le dan igual los médicos, le preocupa la carrera electoral", indicó. "Es una noticia positiva pero electoralista", resumió.

El más critico fue el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, médico de profesión, que calificó de "escándalo", "estafa" a los estudiante y a los ciudadanos y de "una estupidez sin límites" la implantación de Medicina en ambos campus, para recordar que habrá cuatro facultades de esta materia en una Comunidad de 2,3 millones cuando en el País Vasco solo hay una, que ocupa el cuarto puesto en el ránking.

Entre las razones para estar en contra, argumentó que la primera promoción no saldrá hasta el año 2037, habrá un exceso de médicos lo que llevará a "proletarizar" la profesión con "facultativos baratos", a lo que añadió la falta de profesores acreditados en la docencia. "Eso es estafar a estudiantes y ciudadanos, es por lo que apuestan Mañueco, Tudanca y UPL, aseguró. "Es un escándalo y la constatación del fracaso de Castilla y León como comunidad", aseveró. "Castilla y León no existe, son nueve partidos provincianos que llevan al desastre a esta tierra", remachó.