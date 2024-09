Félix Sancho, presidente del Silbö San Pablo Burgos, se mantiene fiel a su estilo y, aunque se ha mordido la lengua respecto a lo habitual, ha asegurado que confía más que nunca en regresar a la ACB: "Todos sabéis cuál es el objetivo del club, pero me tienen castigado y no puedo decir lo que siento. Voy a decir que tenemos un equipo muy competitivo. Es cierto que hablando con los jugadores del año pasado piensan que el equipo tiene un punto más que el año pasado. Vamos a ver si eso nos sirve para subir", ha explicado Sancho.

Tiene claro que "el año pasado tuvimos muy mala suerte y que por detalles no ascendimos de primeros. El play off es una lotería. A la tercera va la vencida, de ahí no me va a sacar nadie. Bruno (Savignani) es un gran entrenador y tenemos una gran plantilla, muy equilibrada. Este año va a ser el definitivo", ha afirmado antes de insistir en que "todas las plantillas son buenas y las miramos con respeto, pero ellos nos van a mirar con el mismo o más", ha concluido en el acto con el que el club azulón ha renovado su acuerdo de patrocinio con la Fundación Caja Viva.