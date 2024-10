Las claves de las elecciones, en Movistar plus+

El próximo 5 de noviembre millones de electores están llamados a la urnas en Estados Unidos. El país vivirá una de las jornadas más importantes y emocionantes de su historia reciente y tendrá que elegir si el republicano Donald Trump vuelve a la Casa Blanca o si la demócrata Kamala Harris se convierte en la primera mujer que accede al cargo. Para tener una visión completa y entender la compleja actualidad de este inmenso y complejo país, Movistar Plus+ ha preparado una selección del mejor cine y documentales que se podrán ver en el canal Elecciones EE.UU. por M+ desde el 24 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Elecciones EE.UU. por M+ contará con el estreno de algunos de los documentales más recientes, esenciales para entender las claves de estos comicios: Trump vs Harris, una biografía exhaustiva y actualizada de ambos candidatos, producida por PBS y dirigida por el cineasta Michael Kirk; La batalla por América, que dará todas las claves más importantes para saber qué representa cada uno de los candidatos; y Democracia en riesgo, un análisis del asalto al Capitolio que se produjo el 6 de enero de 2021, de sus causas y consecuencias, y una mirada a diferentes realidades y movimientos radicales.

Y además también se emitirá el documental producido por la BBC británica Las mujeres de la ultraderecha sobre un nuevo fenómeno de influencers; Dios y patria, sobre el nuevo «nacionalismo cristiano» que se vive en Estados Unidos; y el análisis biográfico de una de las mujeres de mayor transcendencia política del país en El poder de Pelosi, donde se desgranará la personalidad de la demócrata Nancy Pelosi, que fue presidenta de la Cámara de Representantes entre los años 2019 y 2023.

En este canal efímero también se podrán volver a ver las series documentales de las décadas: una producción de CNN con más de 30 episodios que repasa los hitos más importantes de cada década en el país, con el foco puesto en los cambios políticos, relaciones internacionales, hitos sociales, culturales y económicos y con episodios dedicados a lo ocurrido en diferentes mandatos presidenciales, desde Kennedy, Reagan, Clinton, Obama y Bush hasta Trump.

El reciente estreno de la película dirigida por Alex Garland, Civil War, encabeza además la gran selección de thriller político que son ya grandes clásicos del género (Todos los hombres del presidente, Los idus de marzo y Asalto al poder) que se podrán disfrutar tanto en el canal efímero como en la emisión bajo demanda.

Además, dentro de esta programación enfocada a las elecciones también habrá espacio para algunos de los programas míticos de la televisión norteamericana como Real Time with Bill Maher, Saturday Night Live, que ya se emite en Movistar Plus+, y Last Week Tonight with John Oliver.