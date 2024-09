Garriga apela a sus "principios e ideas" para apoyar el PGC

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, evitó colocar hoy "líneas rojas" de su grupo en las Cortes para dar el apoyo a los próximos Presupuestos Generales de Castilla y León, apeló a sus "principios, ideas y coherencia" y situó la pregunta en el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que aclare "el rumbo que quiere seguir" en esta nueva etapa en minoría parlamentaria.

"Sí hay que tumbar los presupuestos en Castilla y León, pues se tumbarán. Pero la pregunta hay que hacérsela a quien preside Castilla y León y que elija cuál es el rumbo que quiere elegir", sentenció Garriga en declaraciones previas a una reunión con el Grupo de Vox en las Cortes, a los que animó en su labor de oposición después de que fueran "expulsados" del Gobierno por el PP nacional.

El dirigente de Vox apeló a la prudencia a la hora de responder si su formación pone como 'líneas rojas' un cambio en las políticas de inmigración de la Junta, tras haber acogido a 200 menores migrantes no acompañados para los que solicita su traslado a sus países de origen, o la aprobación de la norma de Concordia, registrada por su partido y el PP el pasado mes de abril.

"Nosotros tenemos los principios, tenemos unas ideas, no hablamos de líneas rojas, sí hablamos de coherencia, de principios y de cambio. A partir de ahí, pues nosotros vamos a trabajar, y el tiempo pues pondrá a cada uno en su lugar y las ideas sobre la mesa", alegó el dirigente de Vox.

En este punto, preguntó si se "prefiere" destinar el dinero de los castellanos y leoneses a los sindicatos, a promover la Agenda 2030, a no proteger a las familias, a no "protagonizar" ventajas fiscales, a garantizar una educación de calidad, a proteger el campo. "No hemos venido a hacer de coche escoba de nadie, no hemos venido a hacer de seguro de vida a ningún presidente autonómico ni a ningún partido político", aseveró.

Garriga puso en valor que Vox defiende lo mismo en todos los territorios y trabaja con unidad de criterio y de mensaje y es también lo que van a plantear a la hora de negociar los presupuestos, donde volvió a hablar de apoyo a las familias, realizar rebajas fiscales o respaldo al campo, a la hora de responder a si darán autonomía al grupo Vox en Castilla y León para aprobar las cuentas.

Gobiernos municipales

En relación a si ven próximo un adelanto electoral en Castilla y león, afirmó que no es una decisión que dependa de su partido, pero aseguró que están preparados para afrontar "cualquier proceso electoral", para apelar a que tienen "ideas claras, un rumbo muy marcado y unos cargos perfectamente dispuestos para ofrecer lo mejor de nosotros, que son nuestras ideas y nuestro espíritu de servicio".

Respecto de su presencia en los gobiernos municipales, alertó de que "peligran" en caso de que no se cumplan los pactos con el PP y subrayó que fueron muy claros cuando salieron de los ejecutivos de las comunidades por incumplirse el apartado en materia de inmigración.

"Quiero poner en valor la coherencia que hemos demostrado y que no nos va a temblar el pulso de tumbar un gobierno, sea en Valladolid, sea en cualquier pueblo de Madrid o de cualquier punto de España", arguyó, convencido de que están en política para "decir a los españoles que están los de siempre, el bipartidismo corrupto, los que dicen una cosa y hacen la contraria y está Vox, que dice lo mismo en campaña electoral, desde los gobiernos y desde la oposición"

Tras ese argumento, indicó que la respuesta está "siempre" en sus socios de gobierno, en qué " quieren hacer" y en "sí quieren ser leales a lo que firma". "Nosotros siempre queremos más. Y ha sido complejo. Y entenderán que muchos gobiernos regionales, también en este, pues el Partido Popular frenaba muchas iniciativas de Vox", explicó respecto de sí se cumplen los acuerdos.

"Nosotros vamos a seguir apretando porque ese es nuestro compromiso con los españoles, de construir alternativa y de impulsar cambios de políticas", subrayó, después de reiterar que la ley de concordia "está en el cajón del señor Mañueco".