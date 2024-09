Se acercaba el fin del contrato de explotación -de 20 años- del cámping de Fuentes Blancas, de titularidad municipal, y la empresa concesionaria decidió acudir a los tribunales para exigir una prórroga del mismo por los perjuicios económicos derivados de la pandemia. Como tuvo que estar varios meses cerrado y después sin demasiada clientela la firma consideró que debía alargarse el tiempo de explotación. Y los jueces le han dado la razón, por dos veces, además.

Primero lo hizo el juzgado de lo contencioso administrativo de Burgos número 1. El Ayuntamiento, en una resolución de la Junta de Gobierno Local, decidió que para «el restablecimiento del equilibrio económico del contrato» se lo alargaba en 5 meses y 21 días, hasta el 21 de junio de 2025. Tras la presentación de la demanda ante el juez, éste la estimó y dictó una sentencia en la que alargaba la concesión hasta el 11 de septiembre de 2025 por los negativos efectos de la covid en el negocio.

Pero la empresa no se conformó y siguió porfiando con un recurso en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en el que solicitaba aún más tiempo, en concreto hasta el 21 de marzo de 2027 -dos años más- y con carácter subsidiario hasta el 21 de marzo de 2026. La Ley de Contratos del Sector público de 2017 establecía que para situaciones como la creada por la covid las administraciones deben dar derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato con la ampliación de su duración inicial hasta un máximo del 15%.

La concesionaria presentó un informe económico en el que precisaba que solo en el año 2020, el primero de la pandemia, había tenido unas pérdidas de 55.454 euros, tal como se desprendía de la liquidación del Impuesto de Sociedades. Para los magistrados, que estudiaron las cuentas de la concesionaria en los años previos y los posteriores a la covid, esa cantidad representa a grandes rasgos un año de facturación, por lo que concluye que la empresa «perdió un año de explotación». De ahí que considere «razonable» la petición de alargar el contrato hasta el 21 de marzo de 2026, un ejercicio más de los 20 pactados con el Ayuntamiento en 2005, cuando se le otorgó la explotación de este negocio situado en Fuentes Blancas.

Con lo que no está de acuerdo el tribunal es con la pretensión principal, la de llevar la explotación hasta el 21 de marzo de 2027, puesto que no ha lugar tener en cuenta el lucro cesante provocado por la covid, «tan solo la compensación por la falta de ingresos». Con el fallo, el concurso para la concesión del cámping no será el año que viene sino en 2026.