Un incendio ha obligado este lunes a desalojar un bloque de ocho viviendas en pleno centro de Miranda, en el número 14 de la calle Juan Ramón Jiménez. Las llamas se originaron en un piso okupado «desde hace tiempo», según explicaban algunos vecinos, que todavía tenían el susto en el cuerpo por lo sucedido. La voz de alarma surgió pasadas las 8.30 horas, en un incidente en el que no hubo que lamentar daños personales, principalmente porque en ese momento no había nadie en el interior. No obstante, una de las personas evacuadas sí que necesitó una máscara para abandonar el edificio por la expansión del humo por el portal y tuvo que contar con la ayuda de los bomberos «que acudieron muy rápido», agradecieron algunos de los presentes.

Entre los residentes del inmueble reconocían que hasta este percance no habían tenido grandes problemas de convivencia con la persona que okupó el piso, «aunque casi nos quema el edificio», ironizaron algunos de los vecinos, quienes permanecían a la espera de noticias, para que les permitieran pasar a sus casas, algo que se produjo entorno a las diez de la mañana cuando la calle recuperó poco a poco la normalidad en una jornada de lunes.

«Por suerte nos hemos despertado a tiempo para que no pasara nada», afirmaba una de las desalojadas, quien explicaba que empezó a oler a quemado y por eso ella misma llamó a los bomberos. En su casa, relataba que incluso llegó a entrar humo, «por lo que tuvimos que irnos hasta la habitación del fondo y poner toallas en las puertas, pero casi no se podía estar en el interior», reconocía, para evidenciar los momentos de tensión que vivieron. De hecho, contaba lo sucedido en plena calle y todavía con el pijama puesto, «pero por lo menos no nos ha pasado nada», reiteraba.

En el vecindario explicaban que la vivienda okupada pertenece a particulares, aunque la persona que había entrado de manera ilegal «lo había estado vaciando, porque se le veía sacando los muebles», indicaban en la zona, donde la intervención generó una gran expectación al ser un punto de paso, lo que se mezclaba con los propios vecinos evacuados por seguridad. Las llamas y el humo no se veían desde la calle, aunque los bomberos comunicaron a los desalojados «que el piso se ha calcinado por completo», detallaban (...).

