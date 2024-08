"El Burgos es una oportunidad ilusionante para mí"

David López ha asegurado, en su presentación como nuevo jugador del Burgos CF, que se trata de "una oportunidad ilusionante para mí". "Tengo muchas ganas de demostrar mis capacidades futbolísticas. El poder estar desde el principio, desde la pretemporada, en un proyecto, es más fácil que llegar a mitad de curso en el mercado de invierno con todo el equipo montado. A nivel de vestuario estoy muy contento, me han acogido con los brazos abiertos desde el primer día. Son un grupo humano muy familiar y creo que ya estoy adaptado a 100% al equipo. En cuanto al estadio, me gusta mucho. El Plantío es un estadio pequeño, pero que aprieta mucho, en el que ya tuve la suerte de jugar la temporada pasada en Copa del Rey. Es muy bonito".

David López cree que puede aportar "fortaleza en el juego aéreo, buen desplazamiento de balón, contundencia en defensa, comunicación desde atrás e intentar dar un paso adelante en cuanto a liderazgo dentro del equipo". "Va a ser una temporada bonita e ilusionante. Vamos a tener la oportunidad de demostrar nuestro nivel ante equipos grandes".

Sobre el partido ante el Cartagena, asegura que "empezar con una victoria sería un paso importante y más en casa con nuestra gente. Estamos muy preparados y convencidos de que si hacemos las cosas bien podemos llevarnos el partido".

Por su parte, Michu, director deportivo del club, ha admitido que la plantilla aún no está completa: "Faltan todavía piezas, pero para el debut liguero estamos preparados. Es un partido importantísimo y queremos sacarlo adelante aquí, en casa, con nuestra gente. Lo he dicho en otras ocasiones, considero este primer partido como una final porque sumar tres puntos nos aportaría un balón de oxígeno, ya que no tendríamos el siguiente partido hasta el lunes de la semana posterior y, de cara al mercado, sería beneficioso. Faltan cosas por venir, pero creo que vamos a tener un equipo competitivo, sobre todo para este primer partido, que es en lo que estamos centrados esta semana. Creo que van a llegar entre tres y cinco jugadores más. Todo está condicionado también a si hay salidas en el equipo. El mercado es así y hasta el final queda todo totalmente abierto. Pero, ahora mismo, el principal objetivo es el partido contra el FC Cartagena".