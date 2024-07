El control de acceso de vehículos al centro peatonal de la capital ribereña acumula un retraso de meses para que pueda empezar a funcionar de manera efectiva. A pesar de que la Policía Local realiza vigilancia diaria con patrullas, y multa a aquellos vehículos que no tienen autorizada la entrada en el casco histórico arandino, el sistema de videovigilancia con reconocimiento de matrícula aún no está funcionando al 100%. «En la zona centro aún no funciona este control, se está adaptando el sistema y el personal tiene que pasar por un periodo de formación para gestionarlo», aseguró el jefe de la Policía Local, Francisco Polanco.

Un detalle que explicó el responsable policial en el acto de puesta de largo oficial del sistema de videovigilancia de todo el casco urbano arandino, que cuenta con 25 cámaras, de las que 15 pueden leer las matrículas de los vehículos, cinco de ellas en los accesos a la zona peatonal, y las otras 10 son de vigilancia del tráfico. Polanco indicó en que este sistema no busca sancionar, que también sirve para eso, pero buscan poder controlar lo que sucede en las calles de la ciudad. «Están pensadas para el control de tráfico, generar estadísticas, evitar delitos contra la seguridad vial..., es una herramienta fundamental para prevenir todo tipo de situaciones, si es posible que se reduzca ese número de delincuentes viales a través de estos medios», argumentó el jefe de la Policía Local.

La ubicación de estas cámaras ha seguido unos criterios claros. «Están distribuidas por toda Aranda, intentando compatibilizar los dos tipos de cámaras para abarcar el mayor número de calles y población, después de hacer estudios de la densidad de tráfico y otras circunstancias», aclaró Polanco.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, se acercó hasta Aranda para conocer este sistema, y la nueva sede de la Policía Local, y se mostró satisfecha al ver que «el impulso normativo y formativo que se está dando desde la Junta en este ámbito está siendo muy bien recogido por los ayuntamientos que tienen cuerpo de policía». Junto al alcalde arandino, Antonio Linaje, Cortés descubrió la placa conmemorativa del centenario de este cuerpo local de seguridad, que Linaje aprovechó para «felicitar a la policía por el gran trabajo que hacen en el día a día, porque no solamente hay que tener en cuenta lo que se ve, sino aquella labor preventiva que es sumamente importante».