El 'apagón' afectó a ordenadores del HUBU

El 'apagón' que provocó ayer problemas en equipos informáticos de empresas públicas y privadas de todo el mundo afectó también al HUBU, donde un número no especificado de ordenadores quedaron inutilizados hasta que los expertos en la materia del centro sanitario pudieron volver a ponerlos en marcha, uno a uno. Fuentes oficiales de Sacyl en Burgos subrayaron que la mayor parte de los equipos afectados por el fallo, derivado de la actualización de un antivirus, están en el bloque administrativo y que, por tanto, la incidencia no repercutió en la actividad asistencial. Y, según señalaron, tampoco en Atención Primaria.

El HUBUfue, de hecho, el único hospital público de Castilla y León con dificultades a causa de este incidente de seguridad que, según distintas fuentes, impedía que el sistema operativo Windows funcionara correctamente y bloqueaba equipos. Las fuentes oficiales, no obstante, aclararon que este hecho se debe a que el HUBU«tiene un nivel de seguridad informática superior al del resto de hospitales de Sacyl y equiparable con el de las grandes empresas». El HUBU es un hospital público, pero tanto el inmueble como el contenido -y eso incluye a los equipos informáticos- es propiedad de la sociedad concesionaria, Eficanza, que tiene la responsabilidad de los sistemas operativos. Y, según se explicó ayer, los que contrata la concesionaria para el hospital de la avenida Islas Baleares son más avanzados que los que emplea la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) para el resto de los centros sanitarios de la región.

Por esa razón en el Divino Valles, en Fuente Bermeja o en los centros de salud de toda la provincia no se registraron los problemas que sí tuvo que solventar el HUBU en algunos de sus ordenadores. Ahora bien, algunas fuentes indicaron que solo hubo que intervenir en aquellos que se dejaron encendidos al finalizar la jornada del jueves; en los que se apagaron no se activó la ya celebérrima actualización del antivirus y no tuvieron problemas con el encendido ayer.

No obstante, fuentes oficiales del centro sanitario de referencia para todo Burgos (así como para Soria, en numerosas patologías) indicaron que el problema se detectó muy temprano y que lo primero que se hizo fue actuar en los servidores. Y a continuación, los informáticos del HUBU fueron resolviendo el problema mesa a mesa, una vez que la empresa proveedora del antivirus explicó qué había que hacer para resolver el fallo que generaba incompatibilidad con el sistema operativo Windows. «Pero la actividad asistencial se ha desarrollado con normalidad, porque casi todos los ordenadores afectados son de administración», remacharon las fuentes oficiales.

También en la comisaría. El HUBUno fue la única institución pública afectada por este fallo global de ciberseguridad, también se registraron algunos problemas en la Comisaría de la capital. La incompatibilidad generada por la actualización del ya famoso antivirus con el sistema operativo Windows provocó cierta lentitud en los ordenadores, pero no tanta como para tener que suspender la atención al público. De hecho, señalaron que, a pesar de todo, se pudo trabajar con normalidad.

Y otro tanto sucedió en Villafría, donde la escuela de pilotos FlyBy pudo desarrollar su actividad convencional. Así lo aseguró la dirección de la academia y la gestora de los aeropuertos de toda España (Aena), cuyos profesionales registraron decenas de incidencias y retrasos en numerosos aeródromos de España.

En dependencias de la delegación territorial de la Junta, así como en la UBU no se registraron problemas, según indicaron fuentes oficiales a este periódico. Y en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) explicaron que ninguna empresa había contactado para comunicar incidencias. De haberlas, se resolvieron sin más trascendencia.