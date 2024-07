«La gente nos demanda serenidad, huiremos de la confrontación»

Un nuevo tono para un nuevo tiempo. La zamorana Isabel Blanco (Madrid, 1972), vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, asume en primera persona la apuesta por la «serenidad» del presidente Alfonso Fernández Mañueco para lo que resta de legislatura, tras la ruptura con Vox y la renuncia de su predecesor, Juan García-Gallardo. «Vamos a huir de la confrontación permanente», anticipa a Ical en su primera entrevista tras su nombramiento, si bien avisa de que será «firme y contundente» en la defensa de Castilla y León.

Es la 'número dos' del Gobierno de Castilla y León, al que se incorporó en 2019. Sus funciones quedan recogidas en el Bocyl, pero ¿cuáles son los encargos en la acción política que le ha hecho el presidente?

Hay que seguir avanzando y seguir trabajando. A mí me llena especialmente de orgullo la apuesta del presidente por la política social de Castilla y León y por poner en valor todo ese trabajo destinado a las personas que más lo necesitan. La gente en la calle nos está demandando sobre todo serenidad, tranquilidad y trabajo. Eso es lo que vamos a hacer, huir de esa confrontación permanente que existía. Vamos a trabajar, a generar ilusión, a continuar con las medidas que están funcionando, a solucionar los problemas que hubiera y también a retomar la relación con las entidades del diálogo social.

En esta tarea, toma el relevo de dos vicepresidentes mediáticos y, en ocasiones, polémicos. ¿Qué estilo y tono imprimirá a su nueva tarea?

Mi tono ya lo conocen, está habitualmente alejado de esos más… (pausa). El mío es más suave, pero firme y contundente, desde luego defendiendo los intereses de Castilla y León. Lo he sido siempre, he sido reivindicativa con el Gobierno de España, cuando creo que se comete una injusticia con las personas de Castilla y León y así va a seguir siendo. Habrá un tono firme, contundente, pero dentro de la suavidad.

¿Y con menos testosterona que hasta ahora?

Hemos pasado de dos vicepresidentes en masculino a una vicepresidenta. El género femenino por ahora no tiene testosterona, pero sí el carácter suficiente para reivindicar siempre lo mejor para Castilla y León y para que los ciudadanos sean iguales en toda España. No voy aceptar ser una comunidad de segunda y desde luego seré contundente.

Por tanto, ¿es de esperar que la crispación baje en la política autonómica?

Creo que en el fondo también es lo que están reclamando los ciudadanos, pero no depende sólo de una parte. Yo creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Se puede reivindicar, ser contundente y ser firme en los planteamientos que cada uno tenemos, pero que hay que guardar siempre las formas.

¿Cree que es importante para la sociedad que mujeres con poder se conviertan en referentes?

Yo vengo profesionalmente de un mundo más masculinizado, soy ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Es importante que haya referentes para trasladar a las mujeres que con esfuerzo y trabajo se puede ser lo que una quiera. Pero siempre desde el respeto. Es muy importante respetar cualquier decisión que la mujer quiera tomar desde su libertad, es decir que si una no quiere trabajar es igual de respetable que la que quiere avanzar en su trabajo. En ese caso hay que decirle que se puede, se puede ser vicepresidenta o ingeniera, es decir, que puedes hacer lo que te propongas. Por tanto, ser referente para ellas es algo que me llena de orgullo y de responsabilidad.

¿Qué le hizo entrar en política?

Yo me afilié a Nuevas Generaciones por la inquietud y la rebeldía que tienes con 18 años. En ese momento había un grupo de personas con las que te reunías, intercambiabas ideas y opinabas, y veías que, aún siendo joven, en algunas cosas te hacían caso. Para mí fue una inspiración Loyola de Palacio, porque en aquella época la Unión Europea no estaba tan presente y ella, como comisaria de Agricultura, se trajo a todos los comisarios a conocer el olivar español para salvar al campo.

¿Diría que es un alivio gobernar en minoría tras la experiencia con Cs y Vox? ¿Están más cómodos?

Yo no he conocido un gobierno de mayoría absoluta, como miembro del ejecutivo, sólo de coalición y ahora en minoría. Son situaciones y en este caso sobrevenida, porque había un gobierno que funcionaba y se tomó una decisión inexplicable, que hace que nos adaptemos y sigamos trabajando. Por tanto, había un gobierno que funcionaba, por lo que ahora se trata de que siga funcionando y desarrollando las medidas.

Ha fijado la posición de la Junta en momentos duros del pacto: los inmigrantes, violencia de género, incluso, el aborto. ¿Qué sentía cuando oía a su socio en estos temas?

Es un bulo, sobre todo del Partido Socialista, que haya habido recortes en los derechos de las mujeres, cosa que no es verdad. Esta es la legislatura en la que más se ha invertido en igualdad y en la que más se han aumentado las plazas, tanto en casas de acogida como en centros residenciales, y se han puesto en marcha nuevos programas. Hay un compromiso irrenunciable en la lucha contra la violencia machista y yo lo he contado lo porque son cosas que hemos seguido haciendo y ahí están.

Pero ha tenido en varias ocasiones que pronunciarse ante las opiniones de su predecesor.

Yo nunca he opinado sobre opiniones que se hayan dado al respecto. Yo he salido a contar lo que se hace en la Comunidad, es decir, que seguimos luchando contra la violencia machista, frente a la sospecha, el bulo o el alarmismo que dice que se ha retrocedido en derechos. ¿En qué derechos se han retrocedido? Seguimos luchando contra la violencia machista, seguimos siendo tierra de acogida, tierra solidaria, y en el caso de los menores estamos haciendo lo mismo desde 2021.

¿Cuál ha sido la fórmula de convivencia con Vox? ¿Quién se acercó más a las posiciones del otro?

Había un discurso de investidura del presidente y había un pacto firmado, que era la guía para trabajar y en eso es en lo que nos hemos movido todos, precisamente, en esa apuesta por la igualdad sobre todo.

¿Cómo marcará la impronta del nuevo ejecutivo la bandera de la igualdad? ¿Se siente más libre para dar pasos y veremos avances?

Este ha sido un gobierno ambicioso. Estamos implementando un sistema nuevo que es el de los centros de crisis en una comunidad tan grande y dispersa como la nuestra y en la que todas las mujeres tienen que tener acceso a esos recursos. Vamos a lanzar una campaña de sensibilización que nos ayude a prevenir la violencia machista. Eso es lo que hemos trabajado hasta ahora y eso es lo que vamos a seguir haciendo. El presidente tiene desde el minuto uno un compromiso inequívoco.

¿El mayor obstáculo para la igualdad son cuestiones culturales?

Hay que seguir trabajando en igualdad, en muchos aspectos. Se han roto techos de cristal, pero hay que seguir trabajando, sobre todo, con las generaciones más jóvenes, porque muchas mujeres, aunque no nos hayamos puesto detrás de una pancarta, hemos reivindicado y luchado durante muchos años para que no pasaran y no ocurrieran algunas cosas, que de repente ahora se normalizan. Había cosas que pensábamos que estaban desterradas y están volviendo. Entonces, contra eso tenemos que seguir trabajando.

¿Qué papel han tenido en ese retroceso algunos discursos políticos?

Yo creo que hay discursos de todo tipo, y polarizar y llevar las cosas a los extremos nunca es bueno. Tenemos que ser capaces de huir de los extremos, de la radicalidad en general. Entonces, creo que hay que seguir trabajando, incidiendo en la información, en la prevención, en poner las herramientas que necesiten para para que no se den estas situaciones y no se normalicen.

Uno de los ejes de esta etapa es el diálogo social, ¿recuperará la amplitud que tuvo en el pasado o el camino andado es irreversible en ámbitos como el Serla?

El objetivo es normalizar determinadas relaciones con entidades, como los sindicatos, y el marco del diálogo social. Me consta que la consejera tiene el encargo del presidente y que está trabajando ya en ello y, desde luego, tiene el apoyo de la vicepresidenta y de todo el Consejo de Gobierno, puesto que los acuerdos son muy transversales. Había ya varios acuerdos firmados que habrá que desarrollar y poner en marcha.

Con la llegada de los 40 menores no acompañados de Canarias en 2023 y 2024, ¿la capacidad del sistema de protección de Castilla y León se completa? ¿Han llegado al máximo de la solidaridad posible?

El sistema de Castilla y León está tensionado, no sólo son los menores migrantes que vienen de Canarias, nosotros tenemos también a 78 menores ucranianos de un orfanato, además de los que llegan de forma individual. En este momento tenemos a unos 200 menores tutelados. Luego no es que la comunidad sea insolidaria, ni lo que se ha oído estos días de que hay un compromiso, pero las comunidades no quieren. Nosotros cumplimos nuestros compromisos, pero claro en este caso no depende solamente de nosotros. En la conferencia sectorial, Canarias también le reclamó a Gobierno que les permitiera poner más medios para agilizar esos traslados.

Ante el debate sobre migración, ¿ha podido ya revisar la propuesta de reforma de la ley de extranjería?

Hay un plan de respuesta que está funcionando y que queremos que sea más ágil, que se pongan los medios para ello. Esto es lo que hay ahora y en lo que estamos trabajando.

Ante el nuevo escenario, con 51 procuradores en la oposición, ¿contempla que haya un 'contrapoder' en las Cortes que ponga trabas al Ejecutivo?

Habrá que ir viéndolo. Desde luego nosotros siempre hemos ofrecido diálogo, consenso, y esa es la línea en la que se va a seguir. El trabajo de las Cortes dependerá de las Cortes y habrá que irlo viendo. Habrá que seguir hablando y negociando.

Ahora que han roto, ¿qué actitud y apoyo esperan de Vox en los próximos meses? ¿Será socio prioritario?

Se irán hablando y trabajando las iniciativas, pero esa tarea corresponde a los procuradores de las Cortes.

El PSOE les ha pedido que se deshaga todo lo pactado con Vox. ¿Puede hacerse? ¿Están por la labor?

El PSOE tendrá que definir qué es lo que quiere, porque en cada momento tiene una posición. Yo creo que lo primero que debe hacer es encontrarse a sí mismo. Y estamos hablando, por ejemplo, de algo muy reciente como el 'Lexit'-autonomía de León-. ¿Cuántas versiones diferentes hemos oído en los últimos días? Aquí no ha habido, es algo que hay que dejar claro, un recorte de derechos, como se empeña en contar permanentemente el PSOE.

Ahora que PP y Vox se han 'divorciado' en la Junta, ¿cree que se allana el camino para grandes pactos con el PSOE? ¿En qué áreas?

El presidente ofreció tres pactos al secretario general del PSOE y no ha hecho nada. Nosotros vamos a seguir ofreciendo consenso y acuerdo, como hasta ahora y hago un llamamiento al Partido Socialista y a todos los demás de las Cortes. Ese ha sido siempre el objetivo, pero dos no acuerdan si uno no quiere.

Los socialistas han anunciado que les pondrán a prueba con iniciativas de calado social.

Los procuradores lo analizarán cuando vayan llegando. Nosotros hemos buscado acuerdo y consenso siempre sobre la violencia de género, y así va a seguir siendo.

Por otra parte, el presidente ha marcado como una línea roja no ceder a los «chantajes» territoriales, ¿es posible captar el apoyo de grupos localistas sin aceptar cesiones?

El presidente cuando habla de igualdad también se refiere a que la haya entre hombres y mujeres, entre el mundo real y el urbano, y, por supuesto, entre todas las provincias de la comunidad. Vamos a seguir trabajando por todos los ciudadanos, dando a cada uno lo que necesita.

Como zamorana, ¿qué piensa cuando oye hablar de la Región Leonesa, en la que incluyen a Zamora y Salamanca?

A los zamoranos lo que les preocupa es que sigamos trabajando por Zamora y pongamos medidas que permitan el crecimiento y el desarrollo de la provincia. Ese es el debate que está en la calle y eso es en lo que estamos trabajando.

El presidente ha descartado convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León. ¿Completarán los dos años de legislatura que restan?

Vamos a seguir trabajando este año y medio por las personas de Castilla y León. Vamos a dar esa estabilidad y tranquilidad y vamos a desarrollar los proyectos en marcha.

Hay quien ve su nombramiento en clave de sucesión o relevo del presidente…

No. Yo creo que el presidente lo que ha querido es poner en valor las políticas sociales y el único objetivo que yo tengo es trabajar con el presidente por esta comunidad y estar muy agradecida. Queda Mañueco para muchos años todavía porque es un gran presidente, gran persona sobre todo y lo está haciendo muy bien.