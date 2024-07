A las puertas de iniciarse el mes vacacional por excelencia, las estadísticas oficiales ya recogen datos sobre el arranque del verano, que comienza oficialmente el 21 de junio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer la Encuesta de Ocupación Hotelera correspondiente al mesa pasado, que arroja un balance positivo para el conjunto de la capital y provincia.

Este tiene que ver con la evolución del número de pernoctaciones, que alcanzaron la mayor cifra de la última década registrada en un sexto mes del año. Se contabilizaron un total de 124.244, frente a las 122.849 del ejercicio anterior y las 122.280 de la anualidad prepandemia (2019). Este récord se produjo gracias a la afluencia de visitantes nacionales, que sumaron 83.312 estancias, ya las de los internacionales se quedaron por debajo de las del mismo periodo de 2023, cuando sumaron 44.000. A pesar de la evolución favorable, la estancia media continúa sin experimentar variaciones al situarse 1,5 días.

El récord de pernoctaciones no se repite en el indicador que mide el número de viajeros. En junio sumaron 82.805, 1.276 más que en el mismo mes del año pasado, si bien no se logró superar el máximo de la última década, computado en 2017 con 83.589. Sí que se dio entre los visitantes españoles al alcanzar los 52.400 y frente a los 50.259 de 2023, pero no entre los internacionales, que se quedaron en 30.400, lejos de los más de 33.000 de 2017.

En el conjunto de Castilla y León, Burgos regresa a la tercera posición en noches ocupadas, superada por las provincias de León y Salamanca, con más de 124.000 y 154.000, respectivamente.