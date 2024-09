Junts exige el traspaso de las competencias en inmigración

Junts ha asegurado este miércoles que no aceptará una "solución rebajada" al acuerdo alcanzado sobre el traspaso de competencias en migración a la Generalitat y ha advertido al Gobierno de "si no cumple con Junts, no tendrá lo que necesita: nuestros siete votos".

Así lo ha dicho el diputado de Junts Josep Maria Cruset en el Pleno del Congreso, donde ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su opinión acerca de que Cataluña tenga competencias en temas de inmigración, especialmente en aquellas que tienen que ver con el control de fronteras.

Marlaska ha explicado que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, "por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados".

Sin embargo -ha añadido- hay muchos otros aspectos relacionados con la migración que sí pueden ser competencia de las comunidades autónomas y en los que podemos trabajar en el marco de la legislación española y del Derecho Europeo.

"Cualquier cesión de competencias sobre migración a la Generalitat de Cataluña será fruto del acuerdo entre formaciones políticas, pero siempre respetando el diálogo en el ámbito parlamentario y el trabajo que desde el Gobierno venimos haciendo dentro de nuestras respectivas competencias", ha afirmado el ministro del Interior.

Por su parte, Cruset ha recordado que a principios de año el Gobierno "salvó dos decretos a cambio de firmar un acuerdo precisamente en con esto, con la delegación integral a Cataluña de las competencias de migración".

"Podemos entender que los otros les tienen muy mal acostumbrados y que ustedes creen que pueden conseguir lo que quieren a cambio de nada. Pero una vez más escúchenos bien, el acuerdo dice lo que dice y nosotros no vamos a estar de acuerdo con una solución rebajada", ha advertido.

Y ha avisado: "Si ustedes no cumplen con Junts, ustedes no tienen lo que necesitan, nuestros siete votos... Así es la política, o cumplen los acuerdos, o derrotas parlamentarias. O nuestros acuerdos o sus derrotas".