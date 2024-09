La Denominación de Origen Arlanza saldrá por primera vez del medio rural este año para celebrar su fiesta de la vendimia en la ciudad de Burgos. Ramiro García, presidente del consejo regulador, justifica esta decisión debido a que «hay un interés de la ciudad en convertirse en capital del vino» y considera que «es una pena que ahora no respire vino por ningún sitio». El evento se desarrollará el 26 y 27 de octubre, aunque todavía no se ha concretado el programa con las actividades que se llevarán a cabo.

Esta decisión va en línea de lo que comentó hace justo una semana el presidente de la Diputación, Borja Suárez, sobre emplear el potencial turístico de la ciudad con el fin de atraer más turistas a los pueblos burgaleses donde se elabora vino. «Aprovechar un recurso turístico como la Denominación de Origen Ribera del Duero o la Denominación de Origen Arlanza es, principalmente, beneficiarnos de quien recibe el mayor porcentaje de turistas, que es la ciudad de Burgos. Si logramos convencerla de que va a redundar en su marca y va a llevar visitantes a estos dos territorios y a la provincia nos haremos todos un muy buen favor», explicó.

Desde la Diputación defendieron entonces que la propuesta estaba «perfectamente coordinada con los bodegueros y productores» de ambas zonas e insistieron en que han sido los propios empresarios quienes han transmitido en diversas ocasiones este deseo a la institución provincial. Así, se reclamó «unidad» para maximizar los beneficios que pueden aportar estos vinos de calidad al conjunto de la provincia. Eso sí, el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, emitió un comunicado en el que advirtió que estarán «vigilantes» en la defensa de los intereses de la Denominación de Origen, «vital e importante» para sus intereses, mientras sí coincidieron en buscar una promoción en Burgos para impulsar su consumo y proyección.

Desde la DO Arlanza dan ahora este importante paso para poner a la ciudad en el epicentro. «Vienen los turistas a ver la Catedral y otras muchas cosas, mientras que de vino no hay nada», expone García. Así, la fiesta de la vendimia se realizará por primera vez en una capital, puesto que siempre se había llevado a cabo en pueblos. De hecho, el año pasado se desarrolló en la localidad palentina de Quintana del Puente, donde no faltó la tradicional pisada de la uva y degustación del mosto, catas, muestra alimentaria de productos típicos, comida popular, conciertos, teatro o hinchables. Por el momento tampoco se ha decidido quiénes serán los pregoneros de esta nueva edición.

Consolidación. La ampliación de la Denominación de Origen Arlanza se alza como un proyecto en el que se lleva trabajando desde hace años y el objetivo pasa por sumar nuevas hectáreas que den un empujón definitivo a la marca. Ciadoncha, Palazuelos de Muñó, Pampliega y Santa María del Mercadillo son los municipios burgaleses que se han propuesto para potenciar su tradición vitivinícola, mientras que a ellos se suman las localidades palentinas de Alba de Cerrato, Castrillo de Onielo y Vertavillo. El presidente del consejo regulador ya explicaba a este periódico en julio que confiaba en que los estudios definitivos fueran positivos, como lo estaban siendo los preliminares, para que esta ampliación se convierta en una realidad.

Por otro lado, la calidad no ha dejado de mejorar. La añada del 2022 ya fue calificada como «muy buena», mientras que la del 2023 elevó el listón hasta la «excelencia». La producción bajará este año, aunque se prevé que la calidad se mantenga intacta.