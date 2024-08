Sigue desaparecido el autor del asesinato del niño de Mocejón

La Guardia Civil continúa la búsqueda del autor del asesinato de Mateo, el niño de 11 años que fue agredido en la mañana de este domingo con un objeto punzante en Mocejón (Toledo) cuando jugaba al fútbol en el campo municipal 'Ángel Tardío' junto a dos amigos.

Fuentes de la investigación han informado a EFE este lunes de que el dispositivo para localizar al homicida está compuesto por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Laboratorio y Unidades de Investigación de Illescas, el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo y agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid

La Guardia Civil tiene abiertas distintas líneas de investigación sobre los hechos, aunque según han indicado a EFE fuentes próximas a las pesquisas, por el momento se descarta que tenga relación con una acción yihadista por parte de algún actor solitario.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha decretado secreto de sumario.

El Ayuntamiento de Mocejón ha declarado tres días de luto oficial y la Diputación de Toledo ha convocado este lunes, a las 12:00 horas en la puerta del Palacio Provincial, en la capital regional, un minuto de silencio en memoria de Mateo y de la joven de 17 años presuntamente asesinada a tiros este sábado por la pareja de su madre en Otero (Toledo).

La familia pide que no se criminalice a nadie por la etnia

Por su parte, el portavoz de la familia del niño, Axel Sánchez, ha pedido que no se criminalice a nadie "por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia" y que se deje trabajar a la Guardia Civil para atrapar al agresor.

"Nosotros, la familia, no tenemos sospecha de quién puede ser, y por eso no queremos que se criminalice a nadie por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia. Están saliendo muchos bulos, mucha desinformación. Queremos que se deje trabajar la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga: 'es éste'. Independientemente de dónde venga, de quién sea, no lo sabemos. Entonces, sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie, porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia", ha asegurado Sánchez en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Asimismo, el portavoz de la familia ha indicado que las familias de Mocejón "están consternadas, están con miedo". "Todos tienen hijos o tienen primos o tienen sobrinos o nietos y les da miedo, como es lógico. Pero bueno, hay que confiar en la justicia y en la seguridad y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido a mi familia", ha apuntado.

Igualmente, Sánchez ha destacado en una entrevista en Telecinco que se está buscando al sospechoso. "La Guardia Civil es la que lleva la 'operación jaula' junto con la Policía Nacional. Están haciendo todo lo que pueden. Están peinando la zona, buscando con medios terrestres y medios aéreos, incluso han vaciado un canal y están buscando por el río. Y están haciendo todo lo posible para dar cuanto antes con este indeseable que ayer destrozó la vida de mi familia", ha explicado.

En todo caso, Sánchez ha reiterado que "hay mucha información que no está contrastada", aunque ha añadido que la cámara de seguridad de un vecino captó a un posible sospechoso y que esas imágenes se están investigando.

También este mismo lunes, en declaraciones a medios, el portavoz de la familia ha señalado que el presunto agresor entró por la parte trasera del polideportivo. "Pensamos que tiene que ser alguien que conociera que se pueda entrar por ese camino, porque es un camino que si tú no eres de aquí del pueblo no sabes que por ahí se puede acceder al polideportivo", ha destacado.

Respecto a la situación en la que se encuentran los familiares del menor, Sánchez ha subrayado que están "destrozados, sin entender lo que está pasando e intentando asimilar la tragedia". "El dolor que tiene mi familia, que tiene mi prima, es incomprensible", ha concluido.

Críticas por la actuación de la Guardia Civil

La asociación Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, ha denunciado la escasez de agentes en el ámbito rural, como en Toledo, donde este fin de semana se han producido dos asesinatos -los de una chica de 17 años en Otero y un niño de 11 en Mocejón- y el tiempo de respuesta de los guardias civiles superó los 40 minutos.

Según recalca esta asociación en un comunicado, estas trágicas muertes "revelan que el actual despliegue de la Guardia Civil no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de los pueblos en España".

Sobre el asesinato del niño de Mocejón, Jucil indica que aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetros de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos, "el tiempo de respuesta fue de 40 minutos".

Un intervalo de tiempo que, según Jucil, permitió huir al asesino, que hasta el momento sigue sin ser capturado.

En el caso del asesinato en Otero, "la situación fue aún más grave", añade. Relata Jucil que "el primer aviso de la discusión se produjo a las siete y fue media hora después, según los testigos, cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia".

"Estos tiempos de respuesta son inaceptables", subraya en el comunicado Javier Montero, portavoz de Jucil. "En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos", apostilla.

La asociación reclama una ampliación de la cifra de efectivos y que se abra una reflexión sobre la forma de despliegue de la Guardia Civil, "porque todos los ciudadanos, sin importar donde vivan, tienen derecho a una protección sin demoras, adecuada y eficaz".

Para Jucil, el último catálogo de puestos de trabajo revela "un déficit significativo de efectivos en la provincia de Toledo, donde se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales".

Un déficit "igualmente preocupante" en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha y que "se extiende por toda España". "Deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad", concluye la asociación.