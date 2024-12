El primer día de campaña de vacunación frente a la gripe y la covid abierta a la población general, sin restricciones por edad o pertenencia a un grupo de riesgo determinado ni cita previa, puede considerarse todo un éxito: el PAC de la capital, ubicado en el Divino Valles, había administrado un centenar dedosis a media tarde, lo cual triplica la media de los dos sábados o domingos anteriores. Entonces tampoco había necesidad de pedir cita, pero la campaña estaba dirigida solo a las personas a las que, tradicionalmente, se les recomienda protegerse: mayores de 60 años, críos de entre seis meses y 5 años, enfermos crónicos y otros grupos considerados vulnerables por salud o puesto de trabajo. Esta medida se mantiene hoy y mañana en todos los PAC de la provincia (de 09.00 a 21.00 horas).

Jorge Hernaiz, de 80 años, puso sendos brazos ayer por la mañana en una de las consultas de enfermería del Punto de Atención Continuada (PAC) de la capital para garantizarse menos riesgo de complicaciones en caso de contagiarse de virus gripales o del SARS-CoV-2. Sobre todo porque, cuatro años y medio después de que este coronavirus saltara a humanos y causara la mayor crisis sanitaria en cien años, Hernaiz no es consciente de haberse contagiado ni una vez. «No hemos cogido nada, ni yo ni mi mujer», afirmó, mientras se colocaba de nuevo las mangas de la camisa y explicaba que «siempre» se ha vacunado «de todo; hasta del cólera», asegura, matizando que este último pinchazo fue por trabajo.

Dada su edad, Hernaiz podría haberse vacunado en su centro de salud, pero le daban cita para dentro de unos días y, al surgir la posibilidad de acudir a las urgencias de Primaria en cualquier momento, optaron por la rapidez. Lo mismo que Marcos Tejado, de 47 años y a cargo de una persona mayor. «Me daban cita para más adelante, así que me era más cómodo venir aquí. Y no he tardado nada», comentaba, ya con la vacuna de la gripe administrada en el brazo derecho y la de la covid en el izquierdo. «Nunca me han dado reacción, así que me quedo más tranquilo», dijo.

