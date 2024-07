El Ayuntamiento de Miranda trabaja para ampliar el sistema de cámaras de control del tráfico que ya posee repartido por el núcleo urbano y este año ha incluido 16.000 euros para este proyecto. Sin embargo, su instalación no será inminente. Ni mucho menos. Según explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, durante estas semanas los técnicos todavía se encuentran«estudiando el coste del metro lineal de fibra óptica». Y es que para poder colocar estas máquinas, el Consistorio necesita ampliar el cableado de titularidad municipal, pues las imágenes de las calles no pueden circular por la red convencional que comparten el resto de los vecinos, y en la actualidad la línea propia del Consistorio no llega a los puntos donde se quieren poner los aparatos.

En concreto, Gómez recuerda que se pretenden instalar en tres zonas. Por una parte, se ha decidido colocar una cámara de control del tráfico en la intersección de las calles Ramón y Cajal y Juan Ramón Jiménez, que se alza como el punto más conflictivo de la noche mirandesa. Por otro lado, también se ha apostado por incluir uno de los aparatos en el aparcamiento del Conservatorio, donde se han registrado algunos sucesos como coches quemados este mismo año. Y, finalmente, la iniciativa del equipo de gobierno también servirá para vigilar el paso de vehículos por la zona peatonal de la calle La Estación.

Precisamente, este último sistema previsto será un poco diferente al resto. El edil del PSOE adelanta que las máquinas contarán con «lector de matrículas» para poder controlar de mejor manera qué coches atraviesan un área donde no debería entrar ningún conductor, salvo los servicios de emergencias, las personas que tienen allí sus aparcamientos comunitarios o los repartidores de comercios.

La llegada de la videovigilancia del tráfico a estas zonas tardará un poco. Pero, mientras tanto, los sistemas instalados esta primavera ya están plenamente operativos, tras cumplir el periodo de pruebas que necesitaban entre los meses de abril y mayo. Estas cámaras controlan las intersecciones de la calle Ronda del Ferrocarril con Condado de Treviño y con Arenal, así como el final del puente de Carlos III al unirse con la calle Independencia y la rotonda que se encuentra justo delante del colegio concertado Sagrados Corazones.