Feijóo acusa a Sánchez de imponer "censura y persecución"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el Gobierno evidencia que la "concepción bananera del poder" de Pedro Sánchez "no tiene fin" y ha recalcado que "la censura y la persecución a quien ose criticarle" no se veía "desde Franco". En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha emplazado al PP a "cambiar el chip", "abandonar la oposición avinagrada y arrimar el hombro" por el interés de España.

Este cruce de reproches se ha producido en su primer duelo parlamentario del curso político del Pleno del Congreso, en el que el jefe de la oposición le ha recriminado que este mes solo vaya a acudir una sola vez a las sesiones de control al Gobierno. El presidente ha contestado que cuando Feijóo presidía la Xunta solo compareció 10 veces en 13 años y él ya lo ha hecho en 39 ocasiones.

Feijóo ha señalado que dicen que Sánchez "es el gran jefe" y ha dicho que ya empiezan a "saber por qué", aludiendo a su "ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación" en este inicio del curso político. "Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan", ha enfatizado.

Feijóo, a Sánchez: "Su concepción bananera del poder no tiene fin"

El jefe de la oposición ha asegurado que "la concepción bananera del poder" de Sánchez "no tiene fin". "Mientras usted persigue a los periodistas, yo propongo guarderías gratis. Y mientras usted plantea campañas contra los jueces, una ley del ELA", ha manifestado.

Dicho esto, ha recriminado que haga "la vista gorda con un huido con la justicia", en alusión al expresidente Carles Puigdemont y que el Gobierno siga "negándose a reconocer que Venezuela es un régimen dictatorial aunque haya socialistas decentes que así lo hacen".

También ha reprochado a Sánchez que "quite recursos a la sanidad y a la educación de todos los españoles para financiar el cupo independentista" acordado con ERC y que para "tener un cargo", como ha ocurrido en el Banco de España con José Luis Escrivá, sea necesario estar en sus "grupos de WhatsApp".

"En fin, insisto, censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco", ha abundado Feijóo, para preguntarse después "para qué todo esto" cuando los casos de corrupción que afectan a Sánchez y el PSOE "siguen todos abiertos y la legislatura "parece bastante cerrada".

Así, ha destacado que Sánchez no tiene "ni socios parlamentarios estables, ni Presupuestos asegurados, ni proyecto para la mayoría". "Más allá de los fontaneros de Ferraz, ¿le queda algo a usted más que su proyecto personal?", ha preguntado al presidente.

Sánchez: "Este es un gobierno de diálogo y del acuerdo"

En su réplica, Sánchez ha presumido de presidir un Gobierno del "diálogo y del acuerdo" y ha dicho que en esta legislatura han sacado adelante 12 proyectos de ley y hay 30 en tramitación. Además, ha dicho que su Ejecutivo rinde cuentas en el Parlamento porque Feijóo como presidente de la Xunta durante 13 años "solamente compareció en el Parlamento de Galicia en 10 ocasiones" mientras que él lo ha hecho en "39 ocasiones".

Feijóo le ha contestado después que él "compareció en todos los Plenos" cuando presidía el Gobierno gallego, algo que no hace él en el Congreso este mes. También el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha asegurado después que en Galicia su jefe de filas "comparecía en todos y cada uno de los plenos para rendir cuentas y no salía corriendo" como Sánchez.

En clave económica, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que afronta este curso político "con más ganas que el anterior" porque los datos "les avalan". Así, ha destacado que el Banco de España acordó este martes "elevar las previsiones de crecimiento económico al 2,8% este año" y "hoy el Instituto Nacional de Estadística revisa al alza también las cifras de crecimiento del año 2022".

A su entender, los datos "invitan a la confianza y al optimismo". "Y ésa es la cuestión, que España tiene una sociedad y un Gobierno optimista y enfrente tenemos una oposición avinagrada del señor Feijóo y del Grupo Popular", ha aseverado.

Ante esas declaraciones, Feijóo le ha contestado que "no ha sido el Banco de España" el que ha elevado las previsiones de crecimiento "sino el señor Escrivá", aludiendo así a que fue su ministro hasta hace poco más de una semana. "Vamos a ver si acierta a fin de año o usted acaba de contratar a un señor Tezanos bis", ha resaltado.

Asimismo, Sánchez ha echado en cara al PP que lleve "seis años diciendo que España se hunde" cuando "está creciendo más que la media europea". "Un poco de respeto a los servicios de estudios de Banco de España. España crece más. España no se rompe. Está más unida que cuando ustedes gobernaron", ha dicho a la bancada del Grupo Popular, para pedirles que "cambien el chip".

Además, Sánchez ha asegurado que no es que Feijóo no sea presidente del Gobierno "porque no quiera, sino porque los españoles le dijeron que tenía que continuar en la oposición al menos cuatro años". "Quedan tres años de legislatura. Hay Gobierno para largo. Abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro por el interés de España", ha reclamado a los 'populares'.

El PP le recuerda el camino que abrió en Europa Loyola de Palacio

Durante este 'rifirrafe' parlamentario, Sánchez ha sacado pecho del nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva en la Comisión Europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, asegurando que "jamás una mujer española" tuvo estas competencias.

Ante esas palabras, el líder del PP le ha recordado que el PSOE perdió las elecciones europeas con la candidatura que encabezaba la ministra y le ha afeado que venga al Congreso a "presumir" de perder esos comicios.

También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha contestado a Sánchez para recordarle que "la primera mujer española vicepresidenta de la Comisión Europea fue Loyola de Palacio", del PP. "Un poco de respeto a las mujeres que abrieron camino, aunque no fueran de su partido", ha proclamado.