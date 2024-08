La maquinaria para organizar la que se convertirá en la novena edición de la Semana del Comercio de Moda (MOBU) ya está en marcha. La patronal de este sector (FEC) acaba de abrir el plazo de inscripción para los establecimientos de proximidad que quieran mostrar este año las novedades de la temporada otoño-invierno en el privilegiado marco del Monasterio de San Juan, al tiempo que mantiene contactos con diseñadores de referencia en el panorama nacional con el fin de que se conviertan en embajadores de esta cita local.

El éxito de participación cosechado el año pasado, con más de 20 tiendas inscritas del equipamiento de la persona, lleva a sus promotores a pensar en repetir dicha cifra o, incluso, superarla. En este sentido, la presidenta de la Federación de Empresarios de Comercio, Consuelo Fontecha, explica que el tope de establecimientos del ámbito del textil, el calzado y los complementos está fijado en 24 con el objetivo de dotar de agilidad al desfile. Por ello, y ante la posibilidad de que se supere este máximo, avanza que se baraja ampliar a dos días su duración, en línea con otras iniciativas de estas mismas características que se celebran en el entorno como la de Valladolid.

A falta de concretar ese tiempo, la Federación ya dispone de una fecha reservada para su celebración. Será el viernes, 18 de octubre, si bien está a la espera de conocer los días en los que tendrá lugar la Pasarela de la Moda que organiza la Junta de Castilla y León en Burgos, también en octubre, con la idea de que ambos eventos no coincidan. De forma paralela, mantiene conversaciones con una «figura del mundo de la moda» que actuará como invitado estrella al evento, aunque por el momento Fontecha prefiere no desvelar posibles nombres antes de no tenerlo cerrado (...).

