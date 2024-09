Agatha Ruiz de la Prada abre la 80ª edición de MBFWMadrid

Ágatha Ruiz de la Prada ha inaugurado este jueves la 80 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), que tendrá lugar hasta el día 16 en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, con una colección original y repleta de colorido en forma de diseños arriesgados solo aptos para las más atrevidas.

Fiel a su espíritu y a sus raíces, la diseñadora, que en esta ocasión ha contado con la ayuda del creativo Carlos Marán, ha presentado sus nuevas propuestas en una colección en la que ha predominado de nuevo el color y los diseños arriesgados.

En la que ha sido la edición número 79 en la que participa, lo que le convierte en la diseñadora más longeva en participar en la cita, Ágatha ha sorprendido a los asistentes con un avatar gigante durante todo el desfile, para anunciar su colaboración con la nueva serie de Marvel que lleva su nombre.

Con motivo del estreno en Disney+ de la nueva serie de Marvel Television 'Agatha: ¿Quién si no?', la diseñadora ha presentado un diseño exclusivo inspirado en Agatha Harkness, la protagonista de la serie.

La primera jornada de la pasarela ha contado además con los desfiles de Acromatyx, Simorra, Odette Álvarez, De la Cierva y Nicolás, Claro Couture y Pedro del Hierro.

Acromatyx, firma que participó por primera vez en febrero de 2024 sobre la gran pasarela, ha vuelto en esta ocasión a la pasarela con una auténtica declaración de intenciones con su colección 006 Modern Poetry Spring 25.

Propuesta minimalista y delicada, en la que el interior de las piezas --costuras, cortes, vivos y forros--, afloran al exterior como prendas concebidas del revés o reversibles.

La firma fundada por Xavi García y Franx de Cristal han llevado así una colección cuyas bases son la artesanía, la investigación, la costura, la delicadeza, el tiempo y la pasión. La firma continúa así apostando por colaborar con marcas y artesanos locales.

Este jueves también ha sido el turno de la firma Simorra, debutante en septiembre de 2023, siendo esta la tercera edición en la que participa de forma continuada. Diseños en los que la firma siempre pretende evocar el origen de su creación, con gran presencia del Mediterráneo en sus colecciones.

En esta ocasión ha presentado su colección SS2025 "The Space Between", inspirada en el concepto japonés del "Ma", que celebra la belleza del espacio vacío y su capacidad para evocar emociones profundas. Una propuesta creativa en la que se rinde homenaje a los espacios, las pausas, los silencios y las palabras no dichas como elementos capaces de promover la creatividad y la reflexión.

Asimismo, la cántabra Odette Álvarez ha desfilado por octava vez en MBFWMadrid presentando su nueva colección con actuaciones de bailes y colores muy llamativos, todo ello inspirado en Venecia. Infinita, el título de esta colección para el verano de 2025, es una oda a los paisajes de su tierra, a las playas que dibujan la costa de furiosos acantilados y calas tranquilas, a sus montañas que se elevan imponentes, a las calles empedradas de otro tiempo y a una arquitectura de casonas señoriales que irrumpe a cada paso.

Debutan, por su lado, De la Cierva y Nicolás. La firma, asentada en Murcia, llega a MBFWMadrid tras recorrer todo el mundo por distintas pasarelas de prêt à porter y exposiciones.

Presenta su colección Lachryma Spring 25 como una oda a las emociones, a la belleza fugaz que se produce en ese instante en el que una lágrima aflora. Cada pieza de esta propuesta, compuesta por 35 looks, ha sido construida como un poema tejido con hilos de sentimientos y pretende reflejar los diferentes estados de ánimo.

Por su lado, la firma sevillana Claro Couture ha sorprendido en su edición número 11 en la pasarela con apuestas atrevidas con telas de redes metalizadas con brillo, cuerpos, joyas, volúmenes con efecto tatuaje o vendaje, estructuras 3d, cuerpos lápiz, suits armados y colores elegantes.

Como broche de oro de la primera jornada, Pedro del Hierro celebra su 50 aniversario con una nueva colección que presenta rodeados de magia, y de mucho misterio hasta llegado el momento del desfile.