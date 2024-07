La vida de Quico Taronjí cambió radicalmente hace más de 10 años, en 2013, después de naufragar en aguas del Mediterráneo, a lo largo de la costa tunecina. «Esta es una conferencia sobre la pasión», asegura el presentador. De hecho, es de aquellos que piensa que «cuando uno se impulsa con determinación, con alegría y espíritu siempre obtiene recompensas». Sin duda es un hombre que ha vivido mucho. El presentador ha inaugurado esta tarde los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos con la conferencia Viaje interior de un náufrago en el paraninfo del Hospital del Rey.

Taronjí es una persona que ha superado numerosos retos. Siempre intentando buscar sus límites y sobrepasarlos. Un hombre, que como cualquier otro, vivió su época más complicada cuando no conseguía encontrar su lugar en este mundo. Fue en ese momento en el que decidió lanzarse al mar, a la aventura, para así poder cambiar notablemente su estilo de vida. « A partir de entonces, que volví de navegar y, tras haber sufrido el naufragio, fue como que todas las piezas del puzzle empezaron a ordenarse», apuntó.

Para él hay algo fundamental en esta vida: la capacidad de las personas para poder tomar decisiones. «Si te arriesgas, si te aventuras, si buscas tus límites, el cambio llega. Cuando no encontraba mi sitio en la televisión decidí irme a navegar por el Mediterráneo. En ese momento era mi única pasión», señaló.

Para Quico Taronjí era lo más importante en su vida, ya que en la televisión no era capaz de encontrarse. «Si esta es la única certeza que tengo, voy a intentar impulsarme desde ella». Por ello, lo define como «un experimento con su vida». Se dejó llevar y, por suerte, todo le salió bien. Emprender, dar pasos, arriesgarse... son algunas de las claves que da para poder triunfar y conseguir todo lo que uno se proponga. «Si te sale bien, maravilloso. De lo contrario, aprendes más que con muchas otras cosas».

Cuenta que el naufragio fue una «experiencia durísima». Estuvo toda una noche sin poder comunicarse hasta tal punto que ya se pensaban que había muerto. «Fue un sufrimiento innecesario que me causó mucha ansiedad». Es muy curiosa la forma en la que avisó a su familia de que estaba todo bien. Taronjí encontró a un agricultor tunecino en un pueblo cercano a la costa. Sin embargo, era imposible que se entendieran. Aun así, le dejó el teléfono y pudo llamar a un conocido suyo en Valencia. Le contó toda la historia y el valenciano se lo comunicó en árabe al agricultor. Con ello, consiguió volver a contactar con sus seres más cercanos.

Además, es un hombre de récord: ha recorrido la mayor distancia a bordo de un kayak trimarán sin escalas (Menorca-Cerdeña: 200 millas náuticas) y la distancia más larga con paradas (1.800 kilómetros entre Sotogrande y Bizerta). «Dormía tirado encima del kayak en periodos de 12 minutos, para que no me llevasen por delante los mercantes». «Las noches estrelladas eran espectaculares. Tienes la sensación de estar navegando en una nave espacial. Me he sentido un privilegiado porque estaba haciendo un viaje que no se podía pagar con dinero».

Y como ya nos podíamos imaginar, el periodista tiene una relación muy especial con Burgos. Para en toda la zona de Orbaneja del Castillo, la parte burgalesa del cañón del Ebro... Tampoco podía faltar la capital burgalesa. «Cada vez que paro en Burgos hago mi ruta cultural. Mi vinculación con Burgos es muy intensa».

El presentador del programa 'Aquí la Tierra' comenzó su carrera televisiva con 'Capitán Q' (2014) hasta que le llamaron de Televisión Española para entrar en la cadena y sustituir a Jacob Petrus durante el verano. «Es un programa que me encanta. Tenemos un equipazo. Muy familiar, cercano, generoso, amable con el público...».