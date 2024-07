El Ayuntamiento de Pradoluengo se está planeando la posibilidad de adquirir terreno para construir un nuevo consultorio médico que venga a sustituir al actual que se ha quedado obsoleto y que no reúne las condiciones que requiere un centro que presta servicios sanitarias a la villa textil y localidades del entorno, comenzando por las propias barreras arquitectónicas que dificulta la accesibilidad del inmueble.

Así lo explica la alcaldesa, Susana Díez, una vez que el grupo popular no apoyó en pleno una proposición del PSOE en la que se instaba al equipo de Gobierno a ceder a Atención Primaria las dependencias de la primera planta para mejorar la calidad del servicio ante la falta de espacios, ya que en ella se encuentran un par de salas infrautilizadas. Los socialistas argumentaban que así se lo había demandado el equipo de profesionales del propio consultorio a finales de la pasada legislatura, cuando los socialistas gobernaban.

La alcaldesa reconoce no tener constancia de esa reivindicación por parte de la dirección del centro y explicó que, por el contrario, se han ido subsanando otras peticiones realizadas por los facultativos. En todo caso, asegura que son conscientes de que el actual edificio no cumple con todas las normativas, y de ahí que el PP se esté planteando la posibilidad de buscar otra ubicación al entender que no merece la pena invertir en mejoras en el viejo consultorio. Díez reconoce que el Ayuntamiento no cuenta con edificios propios en los que poder habilitar el consultorio, de ahí que se vea más operativo buscar otras alternativas, sin descartar adquirir algún solar para llevar a cabo una nueva construcción, para la que habría que buscar fuentes de financiación, recalca.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Pradoluengo se plantea esa posibilidad; incluso en 2010 el tema se llevó a pleno quedando sobre la mesa ante la falta de recursos económicos municipales para acometer el proyecto y a la espera de captar ayudas. 14 años después, la villa vuelve a retomar esa posibilidad.

En la sesión plenaria, por otra parte, se dio luz verde al presupuesto municipal para este año, que asciende a 2,03 millones de euros.

En cuanto a las inversiones, la alcaldesa explica que la mayor parte de ellas, en torno a 400.000 euros, se van a tres proyectos fundamentales, la pavimentación del barrio de El Perche, la mejora de los vestuarios masculinos y femeninos de las piscinas y seguir con el arreglo de las dos casa de los maestros. El proyecto municipal para estas es habilitarlas y ofertarlas en alquiler, aumentando el parque de viviendas municipales una vez que la villa está impulsando la llegada de nuevos vecinos.

En cuanto a la mejora del barrio El Perche, uno de los más antiguos de la villa textil, es un proyecto que viene de la legislatura pasada y que permitirá modernizar una serie de calles en pésimas condiciones, que se pavimentarán. En algunas calles, incluso, se renovará la red de saneamiento.

Renovación del alumbrado. Otro de los proyectos en marcha, en este caso, financiado por el proyecto DUC5000 para municipios del reto demográfico es el cambio del alumbrado público a led de toda la villa, que supondrá una inversión de 196.000 euros.

Está previsto sustituir unas 350 luminarias. De hecho, ya se ha licitado el proyecto, de tal manera que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 15 de este mes de julio.

Por otra parte, el equipo de Gobierno sigue pendiente de la resolución de la Junta respecto a la ayuda para la creación de una comunidad energética para los edificios municipales. El PP renunció a dos proyectos, con 140.000 euros de ayudas europeas para la instalación de placas solares y el cambio de la caldera de gasóleo a pellet en el edificio municipal para apostar por una comunidad propia.

A la espera de la Junta, Pradoluengo se ha unido al proyecto que impulsa la Cámara de Comercio para constituir la primera comunidad 'verde' de autoconsumo para colocar placas solares en edificios de los pueblos de la provincia que se adhieran al proyecto, 28 inicialmente. Con una inversión de 1,6 millones prevé 35 instalaciones en cubiertas de edificios municipales.