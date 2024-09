España acoge al opositor venezolano Edmundo González

El Gobierno español ha informado este domingo de que acogerá al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que ya ha abandonado Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.

"Edmundo González ha despegado de Caracas en dirección a España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya", reza el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de España.

Previamente, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que González Urrutia había abandonado el país con un salvoconducto concedido "en aras de la tranquilidad y paz política".

"El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político", señaló en su cuenta de la red social Instagram.

Las autoridades de Venezuela concedieron el salvoconducto al opositor después de haber mantenido los "contactos pertinentes" con el Gobierno Español y, "una vez cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional", se le concedió el "debido" salvoconducto al opositor para poder abandonar la sede diplomática y viajar hacia territorio español.

La representante venezolana ha defendido que esta actuación "reafirma el respeto" de las autoridades venezolanas "por el Derecho" internacional.

España se reafirma en no reconocer la victoria de Maduro y en apostar por el diálogo tras acoger a González

La acogida del candidato opositor Edmundo González, a quien España va a dar asilo a petición propia, no cambia la postura del Gobierno de no reconocer la "supuesta victoria" de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio mientras no se presenten las actas y de apostar por el diálogo entre venezolanos para encontrar una solución.

Así lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones a los medios que acompañan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a China.

Albares ha confirmado la salida de Venezuela de Edmundo González en un avión de la Fuerza Aérea española tras permanecer "un tiempo en la residencia de la Embajada de España" en Caracas y ha indicado que el dirigente opositor "ha solicitado también acogerse al derecho de asilo que, por supuesto, el Gobierno de España va a tramitar y conceder".

El ministro ha podido hablar con el candidato opositor, quien le "ha trasladado su agradecimiento hacia el Gobierno y hacia España", mientras que él le ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos".

"La posición del Gobierno de España no cambia en absoluto con respecto a lo que era anteriormente a la salida de Edmundo González", ha recalcado Albares, según las declaraciones facilitadas desde su departamento.

Así, ha vuelto a exigir la publicación de todas las actas electorales para su verificación y ha recalcado que el Gobierno no va a reconocer "ninguna supuesta victoria si eso no se puede hacer". Igualmente, ha puntualizado que "España va a estar siempre ahí para favorecer el diálogo y la negociación entre el Gobierno y la oposición para conseguir una salida que tiene que ser pacífica y genuinamente venezolana entre venezolanos".

En cuanto a la eventual reacción del Gobierno venezolano, el ministro ha insistido en que el Ejecutivo ha dejado muy claro que todo lo que hace es "en favor de Venezuela y del pueblo venezolano", de ahí la apuesta por el diálogo entre las partes.

Por último, Albares no ha descartado que otros opositores venezolanos puedan seguir los pasos de Edmundo González. "España no va a cerrar la puerta nunca a ningún venezolano", ha subrayado, recordando que ya hay más de 100.000 acogidos con un estatuto especial.