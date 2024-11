Nadie es igual. Tampoco los pueblos. Cada uno tiene su propio encanto, un patrimonio del que presumir, unos servicios y, en definitiva, un estilo de vida único. Ni el hecho de contar con la riqueza como denominador común genera que se puedan parecer en algo. Torresandino y Cardeñajimeno se han colado este año en el top 10 de los municipios burgaleses con más renta neta media por hogar, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero al recorrer sus calles se evidencian notables diferencias y hasta los vecinos hablan de este tema con un tono muy distinto.

En Torresandino cuentan con 576 empadronados y poseen todo tipo de servicios. Hay panadería, pescadería, carnicería, supermercado, bares, entidades bancarias, colegio, consultorio médico... Se puede vivir con todas las comodidades y desde otros pueblos más pequeños del entorno suelen acudir aquí a realizar sus compras o gestiones. Los vecinos muestran su sorpresa y tiran de humor al saber que la renta neta media por hogar se sitúa en 42.835 euros y que han pasado a la décima posición del ránking de los más ricos tras ganar siete puestos. La mayoría miran al campo para tratar de encontrar una explicación y mencionan que se trata de uno de los municipios que posee mayor extensión de tierra de toda la provincia.

«La principal actividad aquí es la agricultura, tampoco sé las razones de subir puestos en el tema de la riqueza porque esto del campo viene de años. Somos el pueblo más extenso de tierras de la provincia y hace dos años se hizo la concentración parcelaria, lo que también ha repercutido en las inversiones y mejoras», explica Alberto Val, alcalde de esta localidad ribereña y agricultor de profesión.

Basta con dar un paseo por los alrededores de Torresandino para comprobar que tractores, cosechadoras, sembradoras y otras herramientas toman las calles. En el campo no se puede elegir cuándo parar y así lo demuestra que muchos agricultores se encuentran trabajando hasta en las fiestas de San Martín, celebradas el pasado 11 de noviembre. No se pueden desaprovechar los días que no llueve. «Aquí el 90% de la gente se dedica a la agricultura, imaginamos que será por eso», expresan Ana y Sara al ser preguntadas por esta cuestión. «¿Quiénes serán los ricos?», bromean. Todos mencionan esta cuestión como la causa para que la renta media se dispare. Sonia, Ana, Begoña y Beatriz también exponen que todo el mundo se dedica a la agricultura, aunque también queda algo de ganadería. No hay viñedos y el cereal es lo que tiene tirón en este punto. «Tampoco vive aquí todo el mundo que está empadronado», mencionan, ya que algunos residen en localidades cercanas más grandes y acuden a trabajar y durante los fines de semana.

Desde Cardeñajimeno prefieren esquivar este tema y aseguran que han tenido robos después de que se hayan publicado otras encuestas similares donde aparecía el nombre de este municipio del Alfoz. Ni la alcaldesa, María Carmen Montes, se quiere pronunciar sobre dicha cuestión. Otros vecinos consultados miran hacia las urbanizaciones y mencionan que unos cuantos habitantes tienen sus propias empresas y otros se dedican a profesiones destacadas y bien remuneradas. Según el INE, la renta media por hogar alcanza los 42.948 euros y han avanzado siete posiciones para colocarse ya en el noveno puesto del listado de los ricos de la provincia.

A diferencia de Torresandino, en esta localidad del Alfoz -con 1.195 empadronados- tampoco se ven tantos negocios y servicios, ya que la capital se encuentra a tan solo siete kilómetros y la mayoría suelen realizar ahí sus compras y trámites. «Al final es un poco ciudad dormitorio, mucha gente viene a dormir y luego hacen vida en Burgos», explican Alicia y Víctor. Mientras, Estefanía, que tiene una tienda de alimentación, expone que asiste «más gente de fuera que del pueblo y aquí estamos luchando».

Rafael abrió -junto a varios socios- un bar en Cardeñajimeno hace un año y medio, lo que ha generado que haya más movimiento en el municipio. «Mucha gente de aquí igual ni se hablaba y al final ahora el tener aquí dos bares ha unido más al pueblo», comenta, mientras considera que aquellos que viven en la zona de las urbanizaciones cada vez acuden más. Ve su local como algo más que una cantina y por ello oferta hamburguesas, comida japonesa, pizzas... «Hay una carta guay, con cosas más modernas», detalla. Luego, Solange abrió las puertas del Mesón Doña Jimena, donde elabora comida casera y asegura que la mayoría de sus clientes pasan por allí de ruta, más allá de los 'fijos' que acuden a jugar la partida. «Solo llevo aquí seis meses, pero la gente sí habla de que es uno de los pueblos más ricos de Burgos, de los que tienen más poder adquisitivo», menciona.

