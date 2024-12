Thomas Rodríguez fue uno de los últimos jugadores en llegar a la plantilla Burgos y puede convertirse en una de las primeras salidas. Fueron muchos los que no entendieron ni compartieron su incorporación, aunque en la valoración que Miguel Pérez Cuesta 'Michu', director deportivo de la entidad blanquinegra, hizo al final de mercado señaló que la llegada del chileno había contado con su aprobación. Con Jon Pérez Bolo en el banquillo tuvo escasas oportunidades, con Luis Miguel Ramis ha desaparecido. La lógica dice que es uno de los firmes candidatos a salir en este mercado de invierno, ya que es seguro que llegarán fichajes para reforzar algunas posiciones.

Con el cambio de entrenador, el atacante se ha llegado a quedar fuera de una convocatoria en la que entraron tres jugadores del filial. No estaba en la lista en el partido del Levante que se disputó en Valencia, mientras que en la segunda ronda de la Copa del Rey tampoco saltó al terreno de juego. En Marbella, la mayor parte de los menos habituales tuvieron minutos, aunque Thomas Rodríguez se mantuvo en el banquillo todo el choque.

El atacante sudamericano ha estado esta temporada 105 minutos sobre el terreno de juego. Participó en dos encuentros ligueros cuando Jon Pérez Bolo era el inquilino del banquillo. Jugó los últimos seis minutos del derbi ante el Mirandés y salió en el 81 contra el Racing de Ferrol. Posteriormente disputó el duelo completo ante el Móstoles en la primera ronda de la Copa del Rey cuando Michu se hizo cargo del equipo. A partir de ahí no se le ha vuelto a ver en competición.

Luis Miguel Ramis entiende que no tiene un hueco en el equipo y lo ha demostrado con hechos desde que está al mando del equipo. El técnico tarraconense ha preferido hacer debutar a un jugador del filial como es Georges Nsukula, que juega en una posición similar y que ante el Levante saltó al terreno de juego en el minuto 88.

La situación tampoco es cómoda para el futbolista, que se ha pasado casi en blanco la primera parte de la temporada. Es propiedad del Burgos CF y llegó con un año de contrato con opción a otro. Otra posibilidad es que se le busque una cesión en el próximo mes de enero.

Otros jugadores. En la plantilla hay otros casos similares, pero no iguales a los del chileno. Javi López-Pinto es, junto al guardameta francés Loïc, el único integrante de la plantilla que no ha debutado en Liga, aunque en Copa ha disputado los dos partidos. Fue titular en Marbella y jugó en Móstoles. Anteriormente estuvo lesionado varias semanas, por lo que fue imposible que jugara. Tampoco sería de extrañar que el barcelonés, igual que pasó la pasada campaña, busque minutos a partir de enero en un equipo de inferior categoría.

El que tampoco ha jugado nada con Ramis es Hugo Pascual. Tras la lesión de Lisandro, el propio técnico le nombró como una de las opciones en el eje de la zaga, aunque ni tan siquiera ha tenido su oportunidad en Copa del Rey. En Marbella no saltó al terreno de juego. No obstante, el motivo pudo ser que en los partidos de Copa siempre hay que tener a siete jugadores con ficha de la primera plantilla en el campo y en las cábalas que hizo el cuerpo técnico para no infringir la norma el defensor barcelonés, con licencia del filial, no entrara. Con Jon Pérez Bolo el joven central llegó a ser titular en liga contra el Castellón y disputó los 90 minutos de aquella tercera jornada.