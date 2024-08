El Burgos CF ha perdido 0-1ante la Cultural Leonesa en Castañares. Bolo salió con un once plagado de jugadores del filial y la mayoría de los jugadores del primer equipo salieron en el tramo final. Los visitantes se adelantaron con un gol de Manu Justo en la primera parte y el marcador ya no se movió. Luego, Edu Espiau tuvo una ocasión para empatar, pero se topó con el portero, al igual que Dani Ojeda. Fer Niño también envió un balón al palo.