Miranda intentará ampliar los alquileres y bajar los precios

El precio del alquiler en Miranda está desbocado. Solamente entre septiembre de 2019 y mayo de este año, el coste de los pisos disponibles en la ciudad delEbro ha aumentado un 50%, hasta superar por primera vez desde que hay registros los 8 euros por metro cuadrado, según las estadísticas del portal inmobiliario Idealista. Este incremento en menos de cinco años implica que, por ejemplo, un apartamento de 80 metros ha pasado de costar 440 euros al mes a 650 euros. Ahora bien, el Ayuntamiento quiere tomar cartas en el asunto e intentará que aumente el número de viviendas en el mercado para que la ampliación de la oferta tire de los precios hacia abajo.

El concejal de Urbanismo yVivienda, Guillermo Ubieto, explica que la «nueva ley tiene luces y sombras, pero da más herramientas a los municipios para tomar medidas y facilitar el acceso a la vivienda, que es uno de los principales problemas que sufre la gente de Miranda». El líder de IU-Podemos adelanta que desean «poner en marcha todas las actuaciones posibles» y, en concreto, avanza que han alcanzado «un compromiso como equipo de gobierno para plantear una mayor carga fiscal en el IBI a los grandes tenedores, aquellos que tienen un gran número de viviendas y las tienen vacías, porque una de las razones por las que hay precios desproporcionados es que hay menos vivienda en el mercado de la que debería».

Ubieto aclara que la administración municipal todavía debe realizar «un padrón» con los pisos de Miranda que «están vacíos permanentemente». Para ello apunta que «se tendrá en cuenta tanto el padrón como el consumo de los suministros», de tal forma que «si no hay nadie empadronado o lo hay pero no se registra consumo, existe un dato objetivo para demostrar que están vacías».Eso sí, el concejal de IU-Podemos aclara que en ningún caso «perjudicará a personas que tengan una segunda o tercera vivienda, porque eso no es un gran tenedor», sino que la medida está destinada a casos como «muchas inmobiliarias que son de fuera de la ciudad o fondos de inversión».

Además de trabajar en esta iniciativa, el responsable de este área ha encabezado otras para combatir este problema en la ciudad del Ebro.Según describe, hace apenas unas semanas miembros del equipo de gobierno local se reunieron «con el consejero de Fomento y la Directora General de Vivienda» para pedir a la administración autonómica que reactive el «plan Revival, que facilitaba las cosas a los propietarios para que tuviesen mejores condiciones al alquilar y garantizaba sus derechos». Ante esta solicitud, conforme a la descripción de Ubieto, la Junta respondió que «no tenía mucha previsión de ponerlo en marcha, aunque preveía emprender medidas similares».

Ese encuentro entre el Ayuntamiento y la Junta también sirvió para que Ubieto, como responsable de Vivienda, reclamara que se declarase «Miranda como zona tensionada para poder topar los precios del alquiler», sin embargo, la administración regional les contestó que «no estaban de acuerdo y no están tramitando esas solicitudes». Pese a ello, el líder de IU-Podemos también trasladó un último proyecto que, como ya avanzó este periódico, consiste en «trabajar en la promoción de vivienda pública».Según describe, comentaron a la Junta la posibilidad de que construya nuevos edificios en el Casco Viejo accesibles para «jóvenes y personas trabajadoras», y que el Ayuntamiento estaría dispuesto a «hacerse cargo de la adquisición del suelo», con fórmulas como la compra o la permuta.