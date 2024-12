El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, cifró la ejecución presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud en más de un tercio de la cuenta general de Castilla y León entre los ejercicios 2019 y 2021, y aseguró que se mueve con carácter general dentro de los principios y normas contables que le son de aplicación, si bien existen "limitaciones e incorrecciones materiales".

En su comparecencia, la decimoquinta del año ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Amilivia informó que la ejecución presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud alcanzó los 3.650 millones de euros en 2019, lo que supone el 33 por ciento del total de la cuenta general de la Comunidad.

Una cantidad que se elevó hasta los 4.696 millones en 2020 (38 por ciento) "por la influencia del COVID-19" y se redujo al 35 por ciento en 2021 con 4.384 millones. El 97 por ciento del gasto en 2021 procedió de operaciones corrientes, casi la mitad correspondientes al capítulo de personal.

No obstante, el estudio del Consejo de Cuentas, según apuntó Amilivia en declaraciones recogidas por Ical, arroja "limitaciones e incorrecciones materiales" de la cuenta general de la Gerencia Regional de Salud en los ejercicios 2019 y 2021.

En concreto, y en relación al valor de los bienes muebles e inmuebles, la Gerencia Regional de Salud "no dispone de un inventario completo, actualizado y conciliado con las cifras registradas contablemente" y a ello se añade la falta de funcionamiento del módulo de activos dentro del Sistema de Información Contable de la Comunidad (SICCAL).

En segundo lugar, Amilivia apuntó que la dotación a la amortización por la pérdida de valor que supone el uso de los bienes se hace en base a "una estimación global" y no a un cálculo en función de cada bien y su vida útil, lo que "afecta al resultado del ejercicio de una forma que no es posible cuantificar". Además, "no se registran las bajas de inmovilizado ni de forma global ni individualizada".

En cuanto al convenio entre la Gerencia Regional de Salud y la Tesorería de la Seguridad Social para el pago de las cotizaciones de los trabajadores, reconoce saldos deudores en los tres años de estudio que no corresponden con la liquidación, si bien la actualización de la información pone de manifiesto que, a partir de 2022, se reconocen las cotizaciones a la Seguridad Social a mes vencido por el importe correspondiente, por lo que el desajuste en la cuenta "quedaba ya corregido".

No obstante, y para realizar una verificación del principio de temporalidad presupuestaria, Amilivia pidió a la Gerencia Regional de Salud que "los gastos generados en años anteriores se registren en documentos contables concretos para poder ser detectados".

Recomendaciones

Por todo ello, el Consejo de Cuentas recomienda a la Gerencia Regional de Salud que se elabore "un manual único, debidamente autorizado", para aplicar "un mismo procedimiento" de gestión de los recursos humanos que, hasta ahora, se gestionan "con dos sistemas informáticos distintos".

También recomienda "elaborar normas o instrucciones para homogeneizar los criterios de registro y amortización de los bienes" para agilizar la elaboración de un inventario general. Finalmente, Amilivia consideró que la Gerencia Regional de Salud "debe elaborar normas o instrucciones para que todos los centros gestores que aún no lo hacen, otorguen de forma electrónica la conformidad de las facturas, necesaria antes del reconocimiento de las obligaciones".