«No quiero vender una situación de pacto ideal»

No ha perdido un ápice de la motivación y asegura ser «feliz» como alcaldesa. Pese al «coste personal» y las dificultades de un día a día que reconoce más problemático de lo que imaginaba. El Mercado Norte le quita el sueño ya que admite que será complicado encarrilarlo este mandato, pero la ilusión se la dan todos aquellos proyectos en los que han puesto ya la semilla y espera que florezcan antes de 2027.

Cumple ahora su primer año como alcaldesa ¿Ha sido más complicado de lo que esperaba?

Hablando estrictamente del día a día municipal, sí, más complicado. Por lo demás, como esperaba. Ha sido un año muy rápido, muy intenso y muy ilusionante.

¿Echa de menos la tranquilidad del Senado?

Para nada. Siempre digo que la tarea del Senado fue muy enriquecedora intelectualmente en áreas que me gustan mucho, como el derecho constitucional y justicia. Tienes la posibilidad de conocer a las primeras espadas de distintas materias y eso es muy enriquecedor intelectualmente. Pero aquí, en el Ayuntamiento estamos en la acción, en el regate instantáneo y en la transformación de ciudad. Eso no te lo brinda ningún otro cargo público.

¿Qué es lo que más le satisface de la gestión municipal y lo que más aborrece?

Lo que más me satisface es pensar en lo que se va a acabar.Llevamos un año y es evidente que no hemos terminado ninguna de las cosas que nos hemos propuesto pero las hemos empezado y es como ver florecer algo.Comenzamos a ver cosas. Eso es lo más satisfactorio. Lo más difícil son los problemas del día a día. Aunque tienes un objetivo y una planificación cada día surgen media docena de problemas importantes. Los tienes que ir resolviendo sin olvidarte de que hay una planificación.

Llevan ustedes unos cuantos roces con Vox. Con la Zona de Bajas Emisiones, con las ayudas a cooperación, con la última polémica acerca de la inmigración ilegal... ¿No son más tensiones de las deseadas para el primer año de mandato?

No tengo esa visión, más bien al contrario. Es lógico que Vox, como parte del Gobierno, quiera dejar su impronta y el PP hay veces que tira hacia el otro lado. No creo que haya habido muchos roces. Lo normal.

En el tema de la inmigración ilegal ha tenido que ponerse seria.

He tenido la ocasión de hablar un ratito con Nacho Peña y los dos lo comentábamos: Esto es parecido a un matrimonio. ¿Se discute? Sí, pero al final tenemos como objetivo el bien común, seguir adelante y mejorar la ciudad. No ha habido muchos desacuerdos y los que hay se tratan de arreglar de puertas adentro. Es lo normal en un pacto de Gobierno. Si los ciudadanos hubieran querido otra cosa hubieran votado una mayoría absoluta con un solo equipo que decida.

¿Les avisó Vox de esa rueda de prensa sobre inmigración ilegal en los términos en los que iban a hablar?

No. Sabíamos que iban a dar una rueda de prensa pero no sabíamos de qué iban a hablar.

¿Y qué le parece que no les informaran sobre un asunto tan sensible?

Por lo general no nos metemos en las ruedas de prensa que da Vox porque entendemos que cada uno tiene que tener una línea. Sobre todo si en un momento determinado quiere exteriorizar un desencuentro. Entra dentro del respeto hacia lo que hace el otro. Sabíamos que se iba a dar una rueda de prensa, pero no de qué y al final ha sido un trance un poco incómodo para los dos.

Muy bien no le sentó, porque al día siguiente quiso recordar que usted es la autoridad y quien tiene la última palabra en este asunto.

Era un tema importante y de mucho calado y, por tanto, había que ser serio en lo que había que decir. Desde el primer momento pensamos que ese planteamiento era erróneo.En otros ayuntamientos lo que se ha hecho es llevar al Pleno esta propuesta pero aquí lo que se dijo es que se iba a implementar. No es una cuestión de que me sentara bien o mal. No queríamos dejarlo pasar para que no se hiciera grande pese a ese dolor de tener que contradecir a tu socio porque crees que las cosas no tienen que ir por ahí.

Usted recordó a Vox que es la autoridad y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, les ha recordado también que gobiernan gracias a ellos.

Vox tiene un vicealcalde y tres concejales más porque estamos en un pacto de Gobierno. Como dicen los latinos, esto es dar y recibir. Es un pacto. No es una dictadura ni del PP ni de Vox. En la inmensa mayoría de los temas se va por lo que está en el libro de nuestro pacto y en otros hemos tenido roces. Los hemos tenido y los tendremos. No quiero vender una situación de pacto ideal porque para eso están las mayorías absolutas. Si los ciudadanos lo que quieren es que no haya roces en el gobierno tienen que votar mayorías absolutas. Si estuviéramos todos los días discutiendo nos impediría seguir, pero los dos hemos entendido que es un desencuentro puntual en el que yo he dicho lo que creo que tenía que decir y lo que responde a los principios míos personales y los del proyecto político al que represento. Pero insisto. El vicepresidente es vicepresidente en la Junta porque si no estaría en la oposición. Lo es porque está en un pacto de Gobierno en la Junta de Castilla y León y aquí pasa lo mismo. Sí, soy alcaldesa porque hay un pacto, pero hay un vicealcalde y tres concejales más de Vox por lo mismo.

¿Qué tal le sentó el tuit de García Gallardo?

No lo vi en el momento porque una de las cosas malas que ha tenido esta etapa es que prescindo casi absolutamente de Twitter. Siempre digo que para mí ha sido una herramienta muy enriquecedora y desde que soy alcaldesa lamentablemente ha dejado de serlo. Me lo dijeron después pero no es cuestión de cómo me sienta. La Alcaldía tiene que estar por encima. Al menos así lo veo yo. Las declaraciones más extemporáneas no son, en cualquier caso, las de Vox. Son las del portavoz de la oposición, que ha perdido el respeto y la educación.

¿Usted cree que hay un problema de inmigración ilegal que requiere la participación de la Policía Local?

No, pero es que le diré que la Policía Local ya hace esas labores ya que coadyuva y ayuda a la Nacional. En Burgos no hay un problema de inmigración ilegal. La inmigración legal es muy bienvenida y agradezco a todos los inmigrantes que quieren venir a construir un mejor Burgos que vengan aquí y que muchas veces ocupen puestos de trabajo que no se cubren de otra manera. Soy muy fan de la inmigración legal.

El PSOE, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, ha vuelto a ofrecerse como socio preferente. ¿Esa puerta está categóricamente cerrada?

En el momento actual esta categóricamente cerrada.

¿Y de qué depende que se abra?

Si tuviéramos desencuentros todos los días, pues sería para pensárselo. Pero, desde luego, es un tema que no está en el escenario actual en absoluto porque, como digo, los desencuentros que veo son muy puntuales. Quizás este haya sido el que más altavoz ha tenido, pero categóricamente no está en el escenario que rompamos el pacto de Gobierno.

(La entrevista completa, en la edición impresa de este domingo de Diario de Burgos)