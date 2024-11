La Generalitat niega que el Cecopi se suspendiera

La Conselleria de Justicia e Interior ha afirmado este sábado que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se creó a las 17.00 horas el 29 de octubre, día de la DANA, y "no se suspendió en ningún momento" durante toda la tarde y noche que estuvo gestionando las lluvias y riadas que se estaban produciendo en la provincia de Valencia, que han dejado 218 víctimas mortales, en un último balance.

Según ha informado este departamento en un comunicado, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, convocó la formación del Cecopi a las 17.00 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, en el que participaron los organismos que forman parte de este centro operativo, bien de forma presencial o telemática.

"Algunos representantes de los organismos que estaban conectados por video conferencia eran los que pertenecían a la Aemet, a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, entre otros", recalca en el comunicado.

Ante la versión de fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que el Cecopi no tomó ninguna decisión entre las 17.00 y las 18.00 horas e interrumpió la reunión desde las 18.00 hasta las 19.00 horas, la Conselleria niega que se produjera esa interrupción --es "falso", aseguran-- y afirman que permaneció activo durante todo el tiempo.

"Las personas que estaban de forma presencial en el Centro de Coordinación Autonómico realizaron un seguimiento permanente y una recopilación de datos e información continua", afirman, y califican de "sorprendente" que "precisamente una de las entidades que no estaba físicamente en el Centro de l'Eliana se atreva decir que Cecopi se suspendió cuando en todo momento se estuvo atendiendo la gravedad de la situación".

En esta línea, aseguran que, a partir de las 18.00 horas, el Cecopi "gestionaba la situación de la presa de Forata". "Desde Emergencias se envió el aviso a los municipios afectados por la posible rotura de la presa y se mantenía contacto fluido con la Confederación Hidrográfica del Júcar analizando la evolución y previendo los escenarios que podían ocasionarse", subrayan.

Desde la Conselleria instan a Aemet a que "se ciña a sus funciones competenciales y emita informaciones que respondan a la rigurosidad que requiere la gestión de la peor catástrofe natural que ha asolado a la Comunitat Valenciana".

Mazón reprocha al Gobierno no tomar ninguna decisión

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reprochado este sábado al Gobierno de España que, si conocía la información del riesgo de rotura de la presa de Forata desde la 17:30 horas, no tomara ninguna decisión ni alertara a la población.

Mazón critica la "inacción del Gobierno central cuando estaba en peligro la vida de 80.000 personas".

"El Gobierno de España estaba representado en el CECOPI, que se convocó la tarde del 29 de octubre, y tenía plena capacidad para tomar el mando en cualquier momento si conocía que desde las 17:30 horas había riesgo de que la presa se rompiera", ha señalado Mazón, que ha lamentado que "pudiendo actuar, no hicieron absolutamente nada durante tres horas" con la excusa de estar esperándole.

Recuerda asimismo que el presidente de la Comunidad Valenciana no forma parte del CECOPI y su presencia no es necesaria para tomar ninguna decisión ejecutiva.

Mazón exige que se aclare si el Ministerio de Transición Ecológica conocía la información y la dilató hasta las 20:00 horas que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó a la consellera de Interior, Salomé Pradas, alertando del riesgo inminente de rotura.

"Es un dato de suma importancia que el Gobierno tiene que esclarecer. Es muy grave que supiera que la presa podía romperse sin que hicieran absolutamente nada por alertar a la población cuando tenían capacidad para poder hacerlo", ha puntualizado Mazón.

El presidente ha publicado asimismo en su cuenta de la red X un mensaje en el que afirma que "el nuevo argumento del Ministerio de Transición Ecológica es inquietante".