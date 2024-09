España, a por el siguiente paso

Tras dejar muy buenas sensaciones en su estreno en esta fase de grupos, el equipo español de Copa Davis aspira hoy (16,00 horas / Movistar Plus+) a dar un 'paso de gigante' en su clasificación para las Finales que se disputarán en Málaga si es capaz de derrotar a Francia.

El rotundo triunfo del combinado nacional por 3-0 ante la República Checa deja al cuadro nacional, capitaneado por David Ferrer, en una posición ventajosa de cara a asegurar su presencia en la localidad de la Costa del Sol, algo que podría certificar en caso de imponerse a su rival.

España, que entrenaba ayer en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia, presentará ante la selección que dirige Paul-Henri Mathieu probablemente los mismos jugadores que tan buen resultado le dieron en la primera jornada.

Si no hay cambios en el conjunto francés ni en el español, Roberto Bautista abriría la eliminatoria ante el joven Arthur Fils, a continuación se medirían Carlos Alcaraz ante Ugo Humbert -que dio el único punto a Francia en a primera jornada- y en el dobles podría repetir el de El Palmar junto a Marcel Granollers, tras las buenas prestaciones que ofrecieron en el primer partido que jugaron juntos.

«Las claves han sido que ellos han creído en ellos mismos, en los momentos difíciles han aceptado el reto de seguir creyendo porque han sido partidos muy duros, que podían haber cambiado pero han creído ante un equipo realmente bueno», indicó David Ferrer al finalizar el primer enfrentamiento contra la escuadra centroeuropea.

También se mostró contento un Carlos Alcaraz que recobró la confianza tras su temprana eliminación en el Abierto de Estados Unidos. Pese a que empezó con dudas el encuentro frente a Tomas Machac, llegando incluso a ceder el primer set, el murciano puso en valor su capacidad para mantener la tranquilidad en los momentos de presión. «Después de la gira americana en la que no tenía un gran 'feeling' en los partidos, he empezado nervioso, he tenido oportunidades y no las he aprovechado, pero sabía que las tendría si seguía fuerte», comentó en la rueda de prensa.

El nivel que pueda ofrecer el 'número uno' del equipo nacional de cara a los próximos encuentros será clave para las aspiraciones de España en esta Copa Davis, en la que aspira a levantar su séptima Ensaladera, torneo que no gana desde 2019.