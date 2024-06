El transporte por carretera vuelve a ser un objeto de colisión entre Castilla y León y el Gobierno de España. El famoso nuevo mapa que está diseñando el Ministerio de Óscar Puente sigue sin gustar en la Junta de Castilla y León por la «supresión» de más de 300 paradas en municipios de la Comunidad, y enfrentó esta política del Ejecutivo central con los 23 millones de euros aprobados ayer para cubrir el déficit de explotación de las concesionarias de este servicios en las rutas de titularidad autonómica. «O subimos el precio o retiramos el servicio, y no queremos ninguna de las dos», reconoció el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que anunció este segundo pago a las empresas para compensarlas por las pérdidas en la prestación de este servicio en Castilla y León: «Es un servicio público esencial». Cuantía que se suma a la aprobada de 12 millones hace unos meses, y a la que se unirá una tercera para cubrir la parte final del año, elevando la partida por encima de los 40 millones de euros en este ejercicio.

«Nosotros mantenemos nuestras rutas y pedimos al Gobierno que no cierre las suyas», insistió el también consejero de Economía, que puso sobre la mesa la realidad de este servicio en Castilla y León:«El 63% de las rutas registran menos de 5.000 viajeros al año y el 90% del total son deficitarias económicamente». Situación frente a la que situó la postura del Ejecutivo autonómico de «garantizar unas condiciones de movilidad para que los ciudadanos, especialmente los del medio rural, puedan tener acceso a otros muchos servicios».

No dejó pasar la oportunidad el portavoz autonómico de contraponer los 40 millones de euros «bien utilizados» por la Junta para cubrir el déficit del transporte por carretera con la posición del Gobierno de España. Recordó Fernández Carriedo que, según denuncia el Ejecutivo autonómico, el nuevo mapa de transporte por carretera que ultima el Ministerio de Transportes contempla la «supresión» de 300 líneas de titularidad nacional. «Es un debate que preocupa a los ciudadanos y el Gobierno debería aclararlo cuanto antes», insistió el portavoz, que aseguró que los ciudadanos de Castilla y León «saben que cuando la Junta gestiona las rutas no hay problema, pero si es el Gobierno hay dudas».

Cuestionado sobre la propuesta del ministro Óscar Puente de compensar con fondos la transferencia de tráficos internos a las autonomías, dentro de la renovación del mapa estatal de concesiones servicios de autobús, Fernández Carriedo lo rechazó de plano: «Nosotros no queremos más fondos, queremos que no se cierre ninguna línea de las que gestiona el Gobierno». El portavoz argumentó a renglón seguido que desde hace años están «muy claras» las competencias sobre las líneas de autobús de la Junta de Castilla y León y el Gobierno, al tiempo que dudó de que el Ministerio haya estado financiando «muchísimos años» servicios que no le corresponden.

Financiación autonómica

La financiación «singular» propuesta por el Gobierno de España para Cataluña volvió a ser el eje capital de las críticas del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al Ejecutivo nacional y a su presidente, Pedro Sánchez, al que acusó de utilizar «guantes de seda con los separatistas y de boxeo con el resto de españoles» en materia de financiación autonómica. Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también consejero de Economía arremetió contra Sánchez por «no defender a Castilla y León» tras las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso. «Tuvo la oportunidad de decir que todas las comunidades necesitan igualdad en la financiación, pero no dijo eso», criticó Fernández Carriedo, que advirtió al Gobierno de que no les vale un modelo que genere «desigualdades» y que no tenga en cuenta que Castilla y León está infrafinanciada. Asimismo, el titular de Hacienda señaló que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para julio forma parte de la «costumbre» y es algo «natural» que se produce cada año para informar a las comunidades de las entregas a cuenta y el propio modelo de financiación.