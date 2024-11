Interceptan en Algeciras el mayor alijo de cocaína en España

Cuatro años de investigación a una empresa importadora de plátanos ubicada en la provincia de Alicante llevaron a la incautación de 13.062 kilos de cocaína en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz) procedente de Guayaquil (Ecuador), el mayor alijo de esta droga en la historia del narcotráfico en España.

La operación, desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, sigue abierta y, en una primera fase, se saldó con la realización de siete registros en oficinas y viviendas, una detención y la identificación de dos personas que se encuentran en busca y captura.

En una comparecencia junto a la droga aprehendida, los máximos responsables de la investigación de ambos cuerpos han destacado este miércoles en Algeciras que la actuación ha sido posible gracias a la cooperación entre la Udyco y el Greco de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, además de subrayar la importancia de la cooperación internacional con la Policía de Ecuador.

El subdirector de operaciones de Vigilancia Aduanera, Manuel Montesinos, ha destacado que la incautación "no es fruto de la casualidad" sino de la investigación durante cuatro años a una empresa importadora de plátanos ubicada en la provincia de Alicante, que "estaba realizando una actividad comercial real, pero que no cuadraba, porque detrás no tenía beneficios ni infraestructura", por lo que los investigadores sospecharon que pudiera tratarse de una tapadera.

Así, durante estos cuatro años, los investigadores de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han estado vigilando de forma discreta la actividad de esta empresa, llegando a realizar más de 200 inspecciones a contenedores sin levantar las sospechas en la empresa y por ello, los investigados se sintieron en la confianza suficiente para llevar a cabo una gran operación.

Los investigadores lo detectaron cuando dejaron de trabajar con exportadores de plátanos de otros países latinoamericanos y se centraron exclusivamente en un exportador de Ecuador, conocido por la policía de su país por sus vínculos con el narcotráfico.

Gracias a la cooperación internacional, los agentes identificaron y localizaron uno de los envíos como el de mayor riesgo, siendo el escáner Medusa de Vigilancia Aduanera el que detectó la droga a mediados de octubre en el puerto de Algeciras.

Se trataba de un contenedor en el que viajaban una primera pantalla de cajas de plátanos, que tapaban el resto de la carga, consistente en cajas de igual apariencia y tamaño cargados con 11.000 pastillas de cocaína que arrojaron el peso de 13 toneladas.

Tras la incautación, los investigadores llevaron a cabo el resto de diligencias, con entradas y registros que fueron ordenadas por el juzgado de instrucción número 3 de Algeciras, practicándose los mismos en viviendas y oficinas de la provincia de Alicante y de Madrid capital.

Finalmente, las diligencias llevaron a la detención en Toledo de una mujer, socia de la empresa investigada, mientras que los dos responsables de la misma están en busca y captura.

Tras la conclusión de esta primera fase de la investigación, los responsables policiales han comparecido para mostrar el histórico alijo y ofrecer algunos detalles, sin desvelar más información de la actual fase, que se encuentra en secreto de sumario.

Se trata del mayor alijo de cocaína de la historia de España, que supera a los dos anteriores recientemente intervenidos (9,4 toneladas en 2023 y 8,7 toneladas en 2018), ambos en el puerto de Algeciras.

En este sentido, el comisario jefe de la Udyco Central de la Policía Nacional, Antonio Martínez Duarte, ha señalado que Algeciras "es uno de los puertos más importantes de Europa y eso provoca que las organizaciones lo usen como sitio de tránsito para estas grandes cantidades".

Martínez Duarte ha añadido que no solo es el mayor alijo de esta droga en la historia de España, sino el segundo mayor de la historia de Europa (el mayor en contenedores) y uno de los más importantes a nivel mundial.