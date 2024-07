Lucas celebra haber situado la educación en la «élite mundial»

«Hemos logrado un éxito educativo sin precedentes». La consejera de Educación, Rocío Lucas, no dudó en aprovechar ayer su comparecencia ante las Cortes para hacer balance del ecuador de legislatura para sacar pecho de los últimos resultados del Informe PISA, además de otros como el TALIS, TIMSS O PIRLS. «Hemos situado a la educación de Castilla y León en la élite mundial», resumió la responsable autonómica, que, a renglón seguido, denunció que se ha logrado se ha logrado pese a un «injusto» sistema de financiación autonómico, que no tiene en cuenta las características de la Comunidad y el sobrecoste que supone garantizar unos servicios públicos de calidad. «Una infrafinanciación que pone en serio riesgo la prestación de los servicios públicos, especialmente los de carácter social, como es la educación». En cualquier caso, destacó que la educación de Castilla y León ha logrado un «hito histórico», y aseguró que el hecho de que Castilla y León se haya convertido en una «indiscutible» referencia educativa, no es fruto del azar o la casualidad.

Entre los anuncios verbalizados por Lucas se encuentra la ampliación del acceso a libros de texto gratis, enmarcado en el Programa Releo+, para lo que incrementará el límite de la renta para recibir esta ayuda. La Consejería ya elevó el coeficiente IPREM de 2,68 a 2,82 y aumentado por tramos el índice corrector a familias numerosas. También se ha introducido, por primera vez, un índice corrector de 1,1 para todas las familias del medio rural en localidades de menos de 5.000 habitantes. Destacó que Castilla y León garantiza así una educación «excelente», con la «máxima» calidad y equidad. «En el medio urbano y en el rural. En centros públicos y en centros concertados. En la educación escolar y en la universitaria».

Educación gratis de 0 a 16

Ya en el capítulo de balance de los dos años de legislatura, y más allá de los resultados del Informe PISA, significó que uno de los objetivos cumplidos ha sido la universalización de la educación gratuita desde los 0 hasta los 16 años, «una de las promesas más ambiciosas del Ejecutivo autonómico que ya es una realidad», y cifró la inversión para materializar esta iniciativa en 64 millones en 2024. En cuanto a las titulaciones de FP se mostró convencida de que «gozan cada vez de un mayor prestigio y demanda» y detalló que en los últimos cinco cursos se han implantado 164 nuevos ciclos. Sobre el equipamiento, resaltó el «gran esfuerzo» realizado en los centros para equipamiento TIC para impulsar las nuevas metodologías educativas, la implantación de estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el modelo de formación del profesorado. Así mismo, expuso que, gracias a la inversión de años anteriores, todos los centros de la Comunidad cuentan ya con una conexión con mayor banda ancha, informa Ical.

Ebau única

La consejera aprovechó su intervención para reivindicar el «importante acuerdo» suscrito por las comunidades gobernadas por el PP para lograr una Ebau común en sus territorios «lo más homogénea posible», una iniciativa que está abierta a quien quiera sumarse. Así, criticó una vez más la «incomprensible negativa» del Gobierno de España a implantar la Ebau única que la Junta de Castilla y León ha solicitado «en innumerables ocasiones» basada en «criterios claros y objetivos».

Obras y nuevos centros educativos

En el apartado de obras e inversiones, la consejera de Educación anunció el inicio de la construcción del instituto de Villaquilambre (León) el próximo año 2025, que contará con un presupuesto de 12 millones. Lucas citó otros proyectos como el conservatorio de música de Zamora (16 millones) o el IES Vía de la Plata en Guijuelo (Salamanca); la construcción de un polideportivo en el CIFP de Ávila; la ampliación del CIFP Pico Frentes; del CIFP 'La Merced'; o la tercera ampliación del CEIP 'Gerardo Diego' en Golmayo, todos en Soria. Además de la ampliación de CRA los Arapiles de Aldeatejada; del CEIP Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada.

2,3 millones para 2.273 cursos de credenciales

Más de 2,3 millones de euros destinará Castilla y León a las cuatro universidades públicas de la Comunidad para comenzar con los cursos de microcredenciales universitarias, que serán 2.273 hasta 2026. Se trata de formaciones breves, flexibles, modulares y orientadas a la adquisición de habilidades y competencias concretas requeridas en el ámbito laboral. Rocío Lucas señaló que es un formato de cualificación y recualificación de personas entre 24 y 65 años que proporcione una primera oportunidad para estudiar en la universidad a personas adultas que no cumplen los requisitos de acceso tradicionales, según informa Ical.

El PSOE critica la «marginación» de la pública

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León reiteró la«marginación» de la Junta con la educación pública frente a la privada-concertada, al considerar como un «escándalo» el sesgo existente hacia la segunda. Lo justificó al señalar que la Consejería de Educación ha destinado entre los años 2022 y 2023 un total 76,6 millones para los gastos de funcionamiento de los centros privados-concertados mientras que los públicos han recibido 64,2 millones. Denunció el caso «escandaloso» de lo que ha ocurrido en la provincia de Valladolid, donde en este periodo 22,4 millones han ido para los concertados frente a los 10,7 para los centros públicos. «La situación de los centros públicos es límite», aseguró el portavoz del PSOE en Educación, Fernando Pablos, según informa la Agencia Ical.