Con el listado que les facilita cada día el área de Licencias en la mano con todos los detalles del número de mesas y sillas y otros elementos y su distribución, los agentes de la Unidad de Policía Administrativa han comenzado a peinar toda la ciudad para comprobar que las terrazas de hostelería cuentan con la autorización para ocupar el suelo público en base a la nueva ordenanza ya en vigor. Ya no hay tregua que valga. Hay que cumplir sí o sí con la normativa o se levantará un acta de infracción que lleva aparejada una multa.

Repartidos en seis grupos compuestos por dos agentes cada uno se despliegan en turnos de mañana, tarde y noche por el centro histórico, Gamonal, la zona sur, el G-3, Reyes Católicos y zona oeste. Llegan a los establecimientos y requieren a los propietarios el documento que acredite que la terraza cuenta con la correspondiente autorización. Si carece de ella, se levanta un acta que se remite a Licencias para su tramitación y la propuesta de la correspondiente sanción. Además, se aprovecha para tomar fotografías del conjunto de la terraza para comprobar si hay otras irregularidades (mamparas, sombrillas...) o del estado de los cerramientos y las instalaciones eléctricas para las estufas en el caso de que dispongan de ellas. Los hosteleros también deben exponer en un lugar visible el plano de la terraza autorizada, un extremo que mayoritariamente no se cumple.

Si el local cuenta con la autorización se sigue la misma dinámica y también se revisa si el número de mesas y sillas son las autorizadas y si el mobiliario apilado en el caso de que no se haya montado todo esté dentro del recinto. Durante el recorrido que realizó este periódico junto a una patrulla se produjeron ambas situaciones, establecimiento con todo en regla y otros que no contaban con la correspondiente autorización. «Algunos hosteleros aseguran que han solicitado la terraza y que les han requerido más documentación para dar la autorización. Todo ello se refleja en el acta pero si carecen de permiso no pueden tener la terraza montada», apuntan los agentes.

También toman fotografías de la situación del mobiliario - Foto: Alberto Rodrigo

Además de listado que proporciona cada día el área Licencias, los agentes aprovechan para inspeccionar otras terrazas que no figuren en el mismo. Estos primeros días tienen orden de centrar la vigilancia en el centro histórico, que es donde hay una mayor concentración de veladores. «Representan más del 10% de toda la ciudad y por ello se ha priorizado la zona centro», apuntó Félix Ángel García, intendente jefe de la Policía Local.

concluir en dos o tres meses. La labor inspectora por parte de la Policía Local se espera culminar en dos o tres meses, un periodo similar al que se realiza en la campaña de verano. El objetivo es que se ponga al día lo antes posible todo lo que no se ajusta a la normativa, con nuevas exigencias respecto a la anterior. El Ayuntamiento ha recibido un total de 623 solicitudes para la instalación de terrazas, de las que ha autorizado 64.

Hay otras 297 a las que les falta aportar nueva documentación que se les ha requerido por estar mal o incompleta y en cuanto subsanen este aspecto se les remitirá la resolución a favor o en contra y otras 187 sobre las que pesa el cese de actividad y deben desmantelarla. También hay locales como los de la calle La Puebla a los que se les ha denegado pero siguen instaladas. Sus propietarios han pedido la declaración de zona singular pero se les ha denegado.