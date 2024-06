Sánchez garantiza apoyo a Ucrania "todo el tiempo necesario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este sábado que España continuará apoyando a Ucrania "todo el tiempo necesario" y se ha opuesto a cualquier solución al conflicto que "valide una agresión o una anexión por la fuerza" como la perpetrada por Rusia, ya que "no durará y solo llevará a un mundo más inestable y peligroso".

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo al intervenir en la sesión plenaria inaugural de la Conferencia de Paz para Ucrania celebrada en Lucerna (Suiza), a la que han acudido cerca de un centenar de países y organizaciones internacionales, incluido el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pero de la que se ha ausentado Rusia.

"España seguirá dando apoyo a Ucrania todo el tiempo necesario, porque hay algo claro en este conflicto: hay un agresor, que es (el presidente ruso, Vladimir) Putin, y hay una víctima, que es el pueblo de Ucrania. En todos los conflictos debemos defender a la víctima y parar al agresor", ha expresado.

Sánchez, que ha agradecido a Suiza que sea la anfitriona de la cumbre, ha incidido en que han pasado más de dos años desde que Rusia inició su "agresión militar" contra Ucrania, "una infracción evidente del Derecho Internacional y de los principios de la Carta de la ONU, inclusive los de soberanía, independencia e integridad territorial".

Tras "honrar el heroísmo y la resiliencia del pueblo de Ucrania y su Gobierno en la defensa de su país", ha recordado que el conflicto ha provocado consecuencias mundiales, como "una terrible crisis humanitaria" que "ha empeorado una crisis alimentaria mundial que perjudica sobre todo a los más débiles".

"Y el miedo de la catástrofe nuclear que pensamos que nunca volveríamos a ver", ha continuado, para tachar de "inaceptables" las amenazas nucleares.

Una solución entre todas las partes, incluida Rusia

El jefe del Ejecutivo ha indicado que no se le puede echar la culpa de esta guerra "a Occidente, a la OTAN", y ha defendido que se deben aplicar normas básicas para mantener una coexistencia pacífica entre los países.

"Hay normas muy sencillas, como, por ejemplo, que un país no puede invadir a su vecino, no puede anexionar el territorio de otro país a la fuerza. Si no actuamos de acuerdo a estas normas y no las defendemos contundentemente, no hay orden internacional. El caos arrastraría nuestro mundo a la ley de aquel que sea más fuerte. Y, simplemente, esto no es aceptable", ha subrayado.

Sánchez ha aprovechado su intervención para lanzar el mensaje "inequívoco" de que a los países los "unen unos valores troncales, como el respeto a la soberanía de todos y cada uno, su independencia y su integridad territorial, que el Derecho Internacional y el Derecho Humanitario Internacional son de aplicación siempre y se deben respetar siempre".

"Son principios universales que debemos defender de forma contundente, con coherencia y constancia, en todos los lugares, en cualquier momento, independientemente de quién esté involucrado", ha añadido.

Para el presidente español, "los principios son principios y por tanto no son negociables" y se deben sentar las bases para una "paz equitativa y duradera en Ucrania".

Sánchez, eso sí, ha rechazado que la paz pase por "una solución que valide una agresión o una anexión por la fuerza", pues "no durará y solo llevará a un mundo más inestable y peligroso".

"Esperamos que esta reunión ayude a generar ese consenso para eventualmente llegar a una solución en un futuro con todas las partes involucradas, incluida Rusia. Ha llegado la hora de proporcionar una paz justa y duradera que merecen Ucrania y el mundo", ha concluido.