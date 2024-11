La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha aceptado este miércoles la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales y ha asegurado que su equipo participará en una "transferencia pacífica del poder".

"Hoy he hablado con el presidente electo Trump y le he felicitado por su victoria. También le he dicho que le ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder", ha subrayado Harris desde su alma mater, la Universidad Howard.

Harris ha asegurado que "el principio fundamental de la democracia estadounidense" radica en que cuando un candidato pierde se aceptan los resultados. "Ese principio, como cualquier otro, distingue la democracia de la monarquía o la tiranía", ha agregado.

No obstante, la vicepresidenta estadounidense ha indicado que no dejará de luchar "por la libertad, por las oportunidades, por la justicia y la dignidad de todas las personas". "Una lucha por los ideales fundamentales de nuestra nación, los ideales que reflejan lo mejor de Estados Unidos", ha dicho.

La vicepresidenta estadounidense reconoció este miércoles su derrota en las elecciones asegurando que el resultado no es el que querían ni por el que trabajaron, pero prometió que "la luz de EE.UU. , prometido, volverá".

"El resultado no es el que quisimos ni por el que trabajamos ni por el que votamos, pero la luz de EE.UU., prometido, volverá mientras sigamos trabajando y sigamos luchando", apuntó la candidata demócrata en su discurso de reconocimiento de la derrota en los comicios, que ganó ayer el expresidente Donald Trump (2017-2021).

Harris aseguró que deben "aceptar los resultados de estas elecciones" porque "un principio democrático es que cuando perdemos unas elecciones hay que reconocerlo", y subrayó que trabajará para "una transición pacífica de poder".