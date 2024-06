Sacyl mantendrá abiertos todos sus centros este verano

Todos los centros asistenciales de Castilla y León permanecerán abiertos este año en verano, aunque no se descartan «cierres puntuales», tal y como reconoció el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en la presentación del plan de contingencia para el verano de la Gerencia Regional de Salud. No obstante, avanzó que la Consejería proporcionará transporte a la demanda «gratuito» para derivar a pacientes en los casos «puntuales y sobrevenidos» en los que no se pueda ofrecer atención sanitaria. En este sentido, se prevé una inversión cercana a los 30 millones para contratos de profesionales, en el ámbito de la enfermería, celadores y auxiliares, entre otras categorías, y que rondarán los 2.000 profesionales entre Atención Primaria y Hospitalaria. Un plan que completa el cierre de 459 camas en los hospitales de la Comunidad, un 7,2 de las disponibles, y que responde a la «disminución de la ocupación» en este periodo y que se estima en el 65% durante el verano.

Alejandro Vázquez, acompañado por la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández Calderón, aseguró que siempre y cuando sea «imprescindible» seguirá contratando a médicos licenciados sin especialidad. El plan de contingencia de la Consejería de Sanidad para este o periodo estival costará 11,5 millones para Primaria y 17,6 millones para la atención hospitalaria, un desembolso destinado, principalmente, a la contratación de personal de enfermería y auxiliares así como celadores, técnicos de Rayos y administrativos para cubrir las vacaciones de los profesionales, aunque también hay dinero para las reorganizaciones funcionales de los médicos de Familia.

En concreto, la Gerencia regional de Salud prevé contratar a 455 enfermeros para los centros de salud, con una previsión de 40.144 jornadas, y otros 1.467 para los hospitales. El desembolso será similar al de otros años, aunque en esta ocasión no se podrán contratar a los médicos que acaban su formación MIR, que está prevista para septiembre en lugar de junio. La directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández, recordó que uno de los costes más importantes del presupuesto de Sanidad es el de personal.

Sobre la previsión de cerrar 459 camas durante estos meses, los dirigentes sanitarios indicaron que es ligeramente inferior al año pasado cuando se prescindió de 470 camas. En todo caso, Vázquez dejó claro que son camas disponibles no utilizadas por la disminución de la demanda pero de las que se puede hacer uso cuando exista una necesidad o eventualidad y en cualquier momento. No en vano, subrayó que el plan de verano, al igual que otros años, busca la adopción de medidas para garantizar la asistencia sanitaria, según informa Ical.

Los cierres de camas previstos por Sacyl se reparten entre las 113 del complejo de León, las 84 de Burgos, las 69 de Salamanca, las 59 de Palencia y las 55 del Clínico de Valladolid, entre otros. En cambio, no se prescindirán de ninguna en los centros de Miranda de Ebro y Aranda de Duero (Burgos) y Soria, mientras que solo afectará a dos en Zamora y tres en el Bierzo. Tras lamentar que las bolsas de empleo en Medicina de Familia están agotadas, el consejero destacó que una de las formas de paliarlo es el mantenimiento de medidas extraordinarias como las 'peonadas' en Atención Primaria, que seguirán siendo voluntarias y remuneradas. Para mantener la actividad ordinaria en los hospitales se contratarán 1.467 enfermeras, que sobre todo beneficiarán a los más grandes como Salamanca (231), León (200), Clínico de Valladolid (190) y Burgos (157), seguido de Segovia (155) y Río Hortega de Valladolid (117).