La voz dentro de la Vuelta

Los que seguimos la Vuelta a Burgos tenemos una voz grabada en nuestras mentes, esa voz que informa desde Radio Vuelta de todo lo que ocurre dentro de la carrera, de la diferencia entre los escapados o de los incidentes dentro del pelotón. La protagonista es Françoise Alonso García, una parisina de 60 años que lleva, ni más ni menos, que 36 ediciones de la carrera.

Françoise nació en París hace 60 años. Hija de inmigrantes, vivió allí hasta los 22 años, cuando decidió cambiar la capital francesa por Burgos, la tierra de sus padres. Era 1985 y lo hizo, según cuenta, porque no le gustaba París, «me gustaba España».

Entró en la Federación de Ciclismo de secretaria. Corría el año 1987 y la Vuelta a Burgos se iba a estrenar como internacional. Y necesitaba una persona que hablase perfectamente francés, el idioma del ciclismo. La reclutó Marcos Moral que por entonces trabajaba en la organización junto a Gregorio Moreno. «Buscaban alguien que hablase francés para Radio Vuelta». Comenzó entonces y hasta hoy. Solo se ha perdido dos ediciones, en el 89 porque estaba embarazada y en 2023, por problemas personales. «Yo empecé cuando los comunicados se hacían con máquina de escribir y tras las etapas llegabas a casa a las 11 o las 12 de la noche», recuerda.

Su trabajo consiste en recibir información de Jesús Guzmán, que va en una moto, y trasladarla por Radio Vuelta en francés e ingles. De esta forma nos enteramos todos los que vamos en la caravana de la carrera de todo lo que pasa dentro del pelotón. Además, informa a los equipos de todos los incidentes de carrera o lo que necesitan sus corredores.

Su forma de ver la Vuelta va más allá del ciclismo o de la carrera. «De ciclismo no me preguntes porque no tengo ni idea», avisa. Pero sí de lo que significa para ella esta prueba. «Me gusta estar aquí, esto es una gran familia. Vengo de voluntaria, nos vemos todos una vez al año, y para mí esto es un disfrute».

Por supuesto tiene innumerables recuerdos de otras épocas, de Miguel Indurain, de Pedro Delgado o de Gregorio Moreno, «que hizo mucho por la Vuelta a Burgos». Y cree en el crecimiento de esta carrera: «Todos los presidentes de la Diputación decían que se la iban a cargar, pero es un escaparate muy bonito para Burgos. Es mucho lo que aporta», concluye Françoise Alonso.