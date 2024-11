La Audiencia Nacional pone en libertad a Víctor de Aldama

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha salido este jueves por la noche de la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

A la salida de prisión, el empresario ha atendido a los medios de comunicación y ha querido contestar al presidente del Gobierno, que previamente negó la declaración del empresario en la Audiencia Nacional, calificándole de un "personaje" que basa su estrategia de defensa en la "mentira".

Aldama ha replicado a Sánchez que es un "señor mitómano y tiene alzheimer" pues, según ha explicado, cuando le preguntaron en el Congreso y después en Portugal si le conocía, no respondió. Sin embargo, después, al publicarse una imagen de los dos, contestó que si conocía al empresario, pero que era una foto más "de las que se hace con cualquiera".

"Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", ha indicado el empresario, quien también ha avisado al jefe del Ejecutivo de que no se preocupara porque "va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho", al tiempo que ha reiterado que el encuentro con Sánchez "no fue fortuito".

Sánchez ha rechazado que la foto publicada con Aldama se llevase a cabo a iniciativa suya para premiar al empresario por las gestiones que este realizó en México, según declaró en la Audiencia Nacional. "Menuda inventada", ha apuntado el presidente.

"Poco menos que yo estaba esperando a que llegara este señor para poder hacer el mitin", ha indicado en tono irónico en declaraciones a los medios en el Congreso después de que el Gobierno consiguiese aprobar la reforma fiscal. "Es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira", ha añadido.

Le prohíbe salir de España

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha puesto en libertad al presunto conseguidor del 'caso Koldo', después de las diferentes confesiones realizadas este jueves en su declaración voluntaria ante el magistrado, aunque le prohíbe salir de España.

En un auto, el propio Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, impone al empresario la obligación de "fijar domicilio a efecto de notificaciones, comunicar al juzgado cualquier cambio del mismo y facilitar un teléfono para estar siempre localizado".

El juez Pedraz ha tomado esta medida a última hora de este jueves, y tan solo unos instantes después de que la Fiscalía Anticorrupción le solicitase la puesta en libertad de De Aldama. Aunque su declaración de este mismo jueves se enmarque en el 'caso Koldo', que instruye el magistrado Ismael Moreno, fue el juez Pedraz el que ordenó su ingreso en prisión provisional por un presunto fraude de hidrocarburos.

Fue el pasado 10 de octubre cuando el juez Pedraz ordenó el ingreso de Aldama en prisión provisional por la gravedad del delito, con la pena que en su caso pudiera imponerse, lo que --indicó-- podría llevar al empresario a eludir la acción de la justicia. El magistrado investiga al empresario por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, junto a su socio, Claudio Rivas, y presuntos cooperadores y testaferros

Aldama recurrió, pero tanto Pedraz como la Sala de lo Penal de la AN ratificaron que debía permanecer encarcelado. La Sala apreció que concurrían dos de los fines que la ley contempla para legitimar la prisión provisional acordada por el instructor: riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas.