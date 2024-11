En un lugar visible y al aire libre. Así acaban los féretros usados tras las reducciones o exhumaciones de los cuerpos en el cementerio nuevo de Miranda. Una simple valla protege un foso no muy profundo en el que se almacenan temporalmente los ataúdes y otros restos de los enterramientos, antes de destruirlos. Se puede observar tanto desde dentro de las instalaciones, como por fuera, porque junto a este lugar existe un camino. La crítica parte de la plataforma de afectados por el cierre de 592 panteones en el camposanto del Casco Viejo, un colectivo desde el que Miguel Martínez de Lecea afea este método para eliminar los féretros «por la poca sensibilidad que demuestra el Ayuntamiento».

A su juicio, «puede que se cumpla la normativa, que también lo dudamos, pero lo que está claro es que no es la mejor forma de hacerlo», lamentan desde el grupo. Además, reiteran que el recinto está en una zona muy accesible, «por lo que mucha gente puede verlo, lo que es algo totalmente improcedente», considera el portavoz. En estos momentos, la parte interior más próxima al cercado no está habilitada para enterrar, aunque en un futuro según se ocupe el cementerio sí que habrá nuevos nichos o panteones y el foso resultará visible a no ser que cambien las cosas.

La Plataforma revisa el funcionamiento de los cementerios, pero también prosigue con su proceso para llevar ante los tribunales al Ayuntamiento por la clausura de los 592 panteones del cementerio del Casco Viejo. Martínez de Lecea avanza que «cerca de un centenar» de afectados han presentado el recurso en la administración local, «y eso que hay mucha gente que aún no se ha enterado», reflexiona. En este sentido, pese a que desde el Consistorio se indica que todos los propietarios han recibido la notificación oficial del cierre, en la plataforma sospechan que este paso no se ha cumplido y añaden que hay obras que se están ejecutando para cumplir con la normativa, pero se hacen «con los féretros dentro», sin poder sacarlos o taparlos.

