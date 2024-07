Gamarra exige al PSOE que devuelta los 700 millones de los ERE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este sábado al PSOE "que devuelva" los 700 millones de euros que "se llevaron" con el caso de los ERE y ha afirmado que, aunque se estén "borrando" condenas, los delitos están probados. "Lo que se vivió en Andalucía fue corrupción. Por mucho que se estén borrando condenas, los delitos están probados. Así que lo que le decimos al PSOE es que menos aplausos a aquellos que estaban detrás de todos esos hechos de corrupción y más devolver los 700 millones que se han llevado", ha subrayado en el acto de clausura de la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del PP que se celebra en Torremolinos (Málaga).



Gamarra ha acusado al PSOE andaluz de destinar ese dinero público "a comprar droga, a pagar a mujeres prostituidas y a mordidas", en lugar de transferirlo a los andaluces en desempleo, por lo que ha afirmado que, a su juicio, al menos debería "estar ayudando" a que el dinero regrese a Andalucía. Además, la secretaria popular ha culpado al Gobierno central de "querer tapar" la crisis migratoria y ha afirmado que la falta de políticas en esa materia es el origen y la causa de la "situación de emergencia" que atraviesa España.



En este sentido, ha instado al Ejecutivo a que convoque la Conferencia de Presidentes para abordar esta crisis y ha exigido que se declare la situación de emergencia para que la Unión Europea active los mecanismos de los que dispone para ayudar a los países miembros. Según Gamarra, la crisis migratoria es una cuestión de Estado porque afecta no solo a Canarias sino también a Baleares, Andalucía o Madrid y, por ello, ha pedido también un plan y una "política clara" contra la inmigración irregular. "Esto es buscar, luchando contra las mafias, que no muera más gente llegando a las costas españolas. Esta es la falta de humanidad del Gobierno de España. No hacer nada significa permitir que sigan muriendo personas en el mar y niños intentando llegar a España. Esto significa que hoy siguen lucrándose las mafias a costa de todo esto", ha aseverado.



Para la secretaria popular, el PP y sus dirigentes han demostrado que "les sobra solidaridad" ya que creen en el Estado de las autonomías. "No admitimos ni una sola lección en materia de solidaridad de aquel que la única medida que ha adoptado ha sido pactar con sus socios el trocear las políticas migratorias porque con eso podía garantizarse su alquiler en la Moncloa. Por tanto, tenemos la legitimidad de exigir una política seria", ha indicado. Además, Gamarra, que ha calificado esta semana como la "semana 'horribilis'" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Gobierno sufre "un fallo multiorgánico" y ha asegurado que Begoña Gómez no es una mujer emprendedora sino que ha utilizado las instituciones para su beneficio.



Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha insistido durante el acto de clausura en que la misión política de su partido es que Sánchez abandone cuando antes el Ejecutivo. Según Tellado, la democracia "está siendo amenazada en España" y ha opinado que el presidente del Gobierno nunca debió serlo ya que no fue el partido más votado en las elecciones